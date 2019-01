Milano | guardia di finanza sequestra 19mila vestiti contraffatti | una denuncia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Diciannovemila capi di abbigliamento e accessori verosimilmentee trasformati ingriffati per un valore di tre milioni di euro. È quanto scoperto in un magazzino di Sesto San Giovanni dalladididurante l’operazione “fake luxury“.Il locale appartiene a una società milanese del settore dell’abbigliamento. Il rappresentante legale della società, un cittadino italiano, è statoto a piede libero per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo hannoto la merce che era destinata al mercato milanese.L'articolodi: unaproviene da Il Fatto Quotidiano.