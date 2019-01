Milan re del mercato | Elliott nella top 10 hedge fund | profitti per 0 | 8 miliardi

Piatek è già idolo : ecco il nuovo coro dei tifosi del Milan : TORINO - Higuain chi? L'addio del 'Pipita' pare già essere stato dimenticato. Per nulla doloroso, quasi provvidenziale. A far felici i tifosi del Milan ora è il nuovo idolo Piatek , arrivato con un ...

Figc - cambio della guardia tra ex Milanisti - : Dal Consiglio Federale svoltosi a Roma è uscita una novità importante per quanto riguarda i quadri tecnici della Figc. Demetrio Albertini torna infatti a far parte della politica del calcio italiano ...

La questione del biglietto dei mezzi pubblici a Milano - spiegata : Il comune e la regione litigano da giorni per un nuovo piano tariffario che va molto oltre il semplice "aumento del costo del biglietto urbano"

Calcio : sconfitta clamorosa per 0-2 del Napoli contro il Milan : Milan-Napoli è stata la prima sfida di Coppa Italia dei quarti di finale, ci si giocava un ambito posto in semifinale, importante per le motivazioni di entrambe le squadre. Primo tempo Nella prima frazione di gioco il Milan parte subito bene con Piatek che al 7' minuto cerca il goal da fuori area ma non trova la porta. Quattro minuti dopo però i rossoneri si portano in vantaggio proprio con il polacco, che imbeccato dal cross di Laxalt fulmina ...

“Pom Pom Pom Pom” - Piatek ‘spara’ via le perplessità : il polacco infiamma San Siro e per i tifosi del Milan è già un idolo : “Pom Pom Pom Pom”, Piatek è già un idolo per i tifosi del Milan. Ma facciamo un passo indietro. Ultimi settimane caldissime in casa rossonera, il Milan deve fare i conti con il caso Higuain, stagione al di sotto delle aspettative per il Pipita, raramente decisivo in fase realizzativa ed in più con la testa altrove già da diverso tempo. La rottura sembra ormai inevitabile, l’attaccante spinge per riabbracciare Maurizio ...

Conte a Milano : il Premier suona la campanella della Borsa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Milan-Napoli - Piatek : “Aspettavo una notte così” – Il video della doppietta : MILAN NAPOLI Piatek – Krzysztof Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con […] L'articolo Milan-Napoli, Piatek: “Aspettavo una notte così” – Il video della doppietta proviene ...

Milano è sede esemplare del Tribunale Ue dei Brevetti. L’eco dell’innovazione anche all’Anno Giudiziario : Milano sede del Tribunale europeo dei Brevetti. La candidatura, lanciata tempo fa dall'Ordine degli Avvocati milanesi e subito sostenuta dal sindaco Beppe Sala e dal governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, ha avuto il sostegno ufficiale del governo, con un impegno esplicito del ministero degli Esteri guidato da Enzo Moavero Milanesi.Un sostegno importante, visto che le decisioni sulla Corte Ue dipendono dall'accordo dei governi dei ...

Sondaggi elettorali Ipsos : a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra : Sondaggi elettorali Ipsos: a Milano la Lega prende più voti del centrosinistra A Milano la Lega raccoglie più voti dell’intero centrosinistra. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos pubblicato ieri sulle pagine milanesi del Corriere della Sera. Il Carroccio, rispetto alle politiche del 2018, ha raddoppiato i suoi voti in città, passando dal 17% al 36%. Il partito di Salvini ha rubato consensi a Forza Italia che è scesa dal 15,4% al 7,9%. ...

Volley - SuperLega : 19^ giornata - Milano sconfigge Sora nel posticipo. Che rimonta dallo 0-2 - Abdel-Aziz e Clevenot show : Milano ha sconfitto Sora per 3-2 (21-25; 16-25; 25-15; 25-18; 15-12) nel posticipo della 19^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini si confermano così al quinto posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio su Verona mentre i laziali strappano un punto fondamentale in ottica salvezza, ora sono a +5 su Siena e il margine inizia a diventare davvero interessante. I ragazzi di Andrea Giani ...

Super Piatek porta il Milan in semifinale Doppietta del polacco e il Napoli va ko : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Milan: Donnarumma G., Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá, Castillejo, Piatek, Borini. Napoli: Meret, Malcuit, Koulibaly, ...