Milan | anche Koulibaly esalta Piatek | “attaccante molto forte | sono dispiaciuto di non

sportfair

: La multa al #Milan per i cori anti-napoletani (segnalati da qualcuno anche a livello media) conferma che in… - capuanogio : La multa al #Milan per i cori anti-napoletani (segnalati da qualcuno anche a livello media) conferma che in… - acmilan : Sale la febbre per #MilanNapoli, a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: aperta la vendita anche per… - capuanogio : #Gattuso su Gedda: 'Mi sono comportato da dilettante perché ho perso la testa. Ho perso la testa anche alle 5 di ma… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Kalidouin seria difficoltà contronei quarti di Coppa Italia: il difensore del Napoliper la sconfitta contro ile per la sua gara sottotono in marcatura del polacco Doppio confronto ravvicinato con ildavvero complicato per il Napoli. Dallo scialbo 0-0 in campionato all’eliminazione dalla Coppa Italia, primo grande obiettivo stagionale sfumato dopo l’auspicio di passare i gironi di Champions League, mutuato nell’idea di giocare un’Europa League da protagonisti. Considerando il -11 dalla Juventus in campionato, la situazione non è delle migliori in casa Napoli, specie dopo la prestazione di ieri notte contro uncon qualche riserva, ma che presentava un superin più. Il bomber polacco, alla prima da titolare, ha subito timbrato due volte il cartellino, mettendo in seria apprensione la retroguardia ...