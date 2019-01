Migranti,Unhcr:in mare sale tasso morti

: Allarme #Unhcr: aumenta il tasso di mortalità dei migranti in mare - Agenzia_Ansa : Allarme #Unhcr: aumenta il tasso di mortalità dei migranti in mare - repubblica : L'allarme dell'Unhcr: 'Otto migranti su dieci riportati indietro nei lager libici' [news aggiornata alle 22:06] - SkyTG24 : Migranti, allarme dell’Unhcr: aumenta il tasso di mortalità in mare -

Nel Mediterraneo centrale,il numero deiè dimezzato nel 2018 rispetto al 2017 ma ildi mortalità è salito drasticamente lungo la rotta Libia-Europa, passando da un morto ogni 38 arrivi del 2017 a un decesso ogni 14 del 2018.Lungo la rotta per la Spagna i decessi sono addirittura quadruplicati. I dati del rapporto"Viaggi disperati"presentato oggi indicano in media 6al giorno. Da segnalare poi che l'85% deitratti in salvo dai libici sono stati portati in Libia e incarcerati "in condizioni spaventose".(Di mercoledì 30 gennaio 2019)