Migranti | scontro alla Camera tra Salvini e i deputati Pd Il ministro | “Rassegnatevi

Migranti - è scontro tra Italia e Olanda. La procura chiede di far sbarcare i minori : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti. Salvini valuta la denuncia dell’equipaggio. La procura di Catania chiede lo sbarco dei minori

"Disumano sui Migranti" - "incassa che ti passa". Fazio e Salvini - scontro all'ultimo insulto : Fabio Fazio e Matteo Salvini, nuovo round. Il conduttore Rai si scaglia contro lo sgombero del Cara di Castelnuovo. "È un'ulteriore prova di disumanità e incoerenza. Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l'insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia", twitta. Immediata

Cosa resta dello scontro tra Italia e Francia su Migranti e neocolonialismo : Luigi Di Maio tiene il punto. Matteo Salvini esce allo scoperto e fa da spalla all'alleato di governo, rincarando, con accuse ancora più dure, le critiche alla Francia. Giuseppe Conte prova a smorzare le tensioni con Parigi. Il giorno dopo la convocazione da parte del governo francese dell'ambasciatore Italiano per protestare dopo le frasi di Di Maio che ha sostanzialmente accusato Parigi di impoverire l'Africa, continua a tenere banco il 'caso ...

Scontro diplomatico sui Migranti. Salvini : la Francia impoverisce l’Africa : Dopo Di Maio anche il ministro dell’Interno attacca Parigi. L’imbarazzo della Farnesina. Il ministro degli Esteri Moavero chiamato a riferire in Parlamento

Migranti - scontro con la Francia. Salvini : Tolgono ricchezza a Africa - : Il vicepremier torna sulla polemica aperta ieri da Di Maio , che aveva accusato il Paese d'Oltralpe di essere colonialista: in risposta convocato l'ambasciatore italiano a Parigi. "Lezioni di umanità ...

Scontro diplomatico sui Migranti : Di Maio e Di Battista attaccano Macron: “Sfrutta l’Africa”. L’imbarazzo della Farnesina. Il ministro degli Esteri Moavero chiamato a riferire in Parlamento

Libia - lo scontro finale e il ricatto sui Migranti : La resa dei conti a Tripoli è iniziata da tempo, ma ora sembra essere alla stretta finale. Un fantasma si aggira per la città: è il primo ministro, ormai solo sulla carta, Fayez al-Sarraj. E nella partita in corso tra signori della guerra, capi milizie e capi tribù, due sono le armi di ricatto utilizzate nei confronti degli attori esterni, ma estremamente interessati, che intendono esercitare un ruolo di primo piano ...

Strage di Migranti - scontro nel governo : Due naufragi, 170 morti nel Mediterraneo in pochi giorni: uno al largo della Libia e l'altro del Marocco. I barconi continuano a partire dal nord Africa, carichi di migranti in fuga da...

‘Accordi&Disaccordi’ - Alessandro Di Battista su Nove : “Migranti? Lo scontro con l’Europa porterà risultati” : “Alzare il livello dello scontro in Europa, pur garantendo qualsiasi forma di salvataggio e di cure per questi disperati, è un modo per ottenere dei risultati alla lunga. Io ricordo nei cinque anni in cui ho fatto il parlamentare decine di migliaia di morti in mare, sono quelli soprattutto da contrastare, decine di migliaia di morti in mare”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi‘, il ...

Migranti - è bufera su Baglioni. Ed è scontro tra il Pd e la Rai : Le parole di Claudio Baglioni sulla questione Migranti hanno creato un vero e proprio caso Sanremo che di fatto accompagnerà il Festival anche nei giorni della kermesse. 'Mi sento sconfitto. Credo che ...

Migranti - nel Governo è tregua. Ricollocamenti : scontro Malta-Salvini : Scongiurato il rischio strappo, arriva l'accordo: l'Italia accoglierà poco più di dieci Migranti, che verranno affidati alla chiesa valdese. Il ministro dell'Interno Salvini ostenta soddisfazione, ma ...

