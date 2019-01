Migranti | Salvini | ' Limiterò l' accesso in acque italiane'

Migranti - Salvini : limiterò accesso in acque italiane : 'Non c'è nessun pericolo per il governo, non rischia assolutamente. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse'. Lo dice Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti che alla Camera gli ...

Sea Watch - Salvini : missione compiuta - i Migranti in 6 Paesi : Roma, 30 gen., askanews, - "missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi ...

Sui Migranti Salvini dà i numeri - sbagliati - : Meno sbarchi, meno morti in mare. Con una lettera al Corriere, Salvini difende la sua politica, ma i numeri che snocciola sono smentiti da un rapporto dell'Alto commissariato dell'Unhcr

Sui Migranti Salvini dà i numeri (sbagliati) : In una lettera al Corriere della Sera, ieri il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto di non essere processato per la vicenda Diciotti e ha inoltre snocciolato diversi numeri che mostrerebbero come sotto il suo incarico siano diminuiti gli sbarchi, diminuite le morti in mare, diminuite le persone nei circuiti di accoglienza e aumentati i rimpatri. Neanche il tempo di riflettere sulla veridicità di quei numeri, che l’Unhcr (Alto ...

Migranti - Salvini cambia idea : 'No al mio processo' - i 5 stelle si dividono : Il Vicepremier ha cambiato idea a margine della sua iniziale volontà di autorizzare la richiesta avanzata dal tribunale dei Ministri di Catania, di procedere in giudizio contro il ministro dell'Interno per aver tenuto bloccata per diversi giorni la nave Diciotti nell'estate 2018, non autorizzando lo sbarco dei Migranti a bordo di quest'ultima. Il leader de Carroccio ha deciso di opporsi ad un suo eventuale processo, a mezzo lettera inviata al ...

Migranti : 'Valutare se Salvini è responsabile di sequestro' - ecco esposto Procura del Pd : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Chiediamo alla Signoria vostra di volere procedere ad accertamenti urgenti per valutare se la procedura posta in essere dalle autorità italiane sia legittima e in linea con la normativa nazionale, comunitaria e internazionale, o se la condotta del ministro dell'Intern

Salvini : “Sì allo sbarco della Sea Watch - ma solo se i Migranti saranno trasferiti” : «sbarco degli immigrati? solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre alla possibilità di far sbarcare i 47 migranti che da giorni sono bloccati a bordo della nave della Ong t...

Migranti - Salvini tutela l’interesse della Lega contro l’interesse dello Stato : “Rifarei tutto. E non mollo”. Matteo Salvini non è quel genio della tattica che una stampa sempre pronta a incensare chi governa descrive. La sua lettera al Corriere della Sera di oggi indica una scelta precisa che può segnare l’inizio della sua parabola discendente: il cambio di linea sulla richiesta di autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri. In un primo momento Salvini era disposto a farsi processare, per trasformare lo ...

