Migranti | allarme dell' Unhcr | aumenta il tasso di mortalità in mare

"Nel 2018 morti 6 Migranti al giorno" - allarme Unhcr : In totale, 139.300 rifugiati e immigrati sono arrivati "Salvare vite in mare non è un'opzione, né una questione politica, ma un imperativo primordiale", ha affermato Filippo Grandi, Alto commissario ...

L'allarme dell'Unhcr : "Otto Migranti su dieci riportati indietro nei lager libici" : Il rapporto dell'Alto commissariato sui "viaggi disperati": numeri raddoppiati da quando c'è il governo gialloverde. Aumentano i morti sulle rotte di terra

Migranti - l'allarme dei servizi segreti : "Gli scafisti cercano la strage" : Procurare allarme per spingere l"opinione pubblica verso determinate posizioni, spesso suffragate da emozioni e sentimenti che suscitano determinate notizie. Si tratta di un trucco che, chiunque ha interesse nel gestire una certa situazione, applica spesso senza scrupoli. Succede così a livello politico, a livello diplomatico ma purtroppo, lungo le rotte del Mediterraneo, questo accade anche sulla pelle di centinaia di persone e dunque di vite ...

Migranti : Tajani - 'C'è allarme sociale per presenza eccessiva' : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Sull'immigrazione non possiamo giocare solo in difesa. C'e' un allarme sociale per la presenza eccessiva dei Migranti". Lo ha detto Antonio TAajani presidente del Parlamento Europeo intervenendo alla seduta solenne all'Assemblea Regionale siciliana. "Dobbiamo mettere

Migranti - Conte in Niger : “Ho lanciato un grido d’allarme : l’Europa rischia di franare. È una cosa seria” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. A dirlo, in ...

Migranti - Sea Watch lancia l'allarme : 'Rischio malattie a bordo' - : La nave Sea Watch è in mare da 11 giorni con 32 persone a bordo . E' ancora in attesa di un porto dove poter sbarcare. E l'equipaggio della ong lancia un allarme perchè l'imbarcazione è progettatata ...

Migranti - l’allarme di Sea Watch e Sea Eye : “Serve un porto sicuro”. A bordo rispettivamente 32 e 17 persone : Ad appena 48 ore dall’attracco della Open Arms nel porto di Crinavis, in Spagna, altre due Ong, la Sea Watch e la Sea Eye di nazionalità tedesca, hanno lanciato la richiesta di soccorso per avere un “porto sicuro” dove far sbarcare rispettivamente 32 e 17 Migranti, salvati nei giorni scorsi al largo delle coste della Libia. La Sea Watch, in particolare, è da nove giorni in mare aperto, in attesa di comunicazioni, nelle acque ...

Migranti - Open Arms lancia l’allarme. Fabio Fazio : “Vicenda grave - nessuno sceglie dove e da chi nascere. Nemmeno a Natale” : Nella puntata di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, su Rai1, Riccardo Gatti, comandante della Nave Astral e capomissione della Ong Open Arms, ha raccontato le condizioni dei passeggeri della nave: “Ci sono a bordo 310 persone. Abbiamo chiesto rifornimenti e coperte a Malta che ci sono stati negati, abbiamo cibo e acqua per altri due giorni. Siamo andati con un’altra nave, l’Astral, a Barcellona, e abbiamo riempito il veliero con ...

Decreto sicurezza - l'allarme dallo Sprar : "A Imperia una decina di Migranti all'addiaccio" - l'inchiesta - : Immagine di repertorio Una decina di migranti sprovvisti di un documento che attesti lo status di rifugiato sarebbero presenti sul territorio imperiese. Alcuni di questi sarebbero all'addiaccio o ...

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"

Migranti - 120 in salvo dopo allarme della ong Mediterranea. Open Arms denuncia : ‘Libici hanno lasciato in mare 12 persone’ : Centoventi persone sono state salvate nella notte davanti alle coste della Libia dopo che la loro richiesta di aiuto è stata raccolta dalle nave delle ong italiana Mediterranea e Proactiva Open Arms, organizzazione tornata in mare nei giorni scorsi insieme alla tedesca Sea Watch. Ma si apre un nuovo caso sulla condotta della Guardia costiera libica addestrata dall’Italia. L’organizzazione spagnola guidata da Oscar Camps denuncia: ...

Migranti su gommone in avaria. L'ong italiana dà l'allarme - intervengono i libici : La flotta delle imbarcazioni Ong che adesso è tornata ad operare nel Mediterraneo è già molto attiva. Di fatto le imbarcazioni "umanitarie" tornano a sfidare il Viminale rendendosi disponibili per salvataggi in mare al posto delle unità di Guardia Costiera. E così nella serata di ieri un gommone con a bordo 120 Migranti ha inviato una segnalazione dopo aver imbarcato acqua chiedendo soccorso. La segnalazione è stata però raccolta proprio dalla ...