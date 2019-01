Mia Martini | film | morte e padre Chi era la sorella di Loredana Bertè

Serena Rossi al Festival di Sanremo per un’esibizione storica : ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini - insieme a Claudio Baglioni : Serena Rossi sarà una degli ospiti del Festival di Sanremo 2019. L’attrice, protagonista nei panni di Mia Martini del biopic ‘Io sono Mia‘, che andrà in onda su Rai1 il 12 febbraio, dopo l’anteprima nelle sale del 14, 15 e 16 gennaio, salirà sul palco dedicato alla canzone italiana per intonare, insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, ‘Almeno tu nell’universo‘, che Mia Martini portò al Festival ...

Sanremo 2019 - Serena Rossi canta Mia Martini con Claudio Baglioni : L'attrice napoletana, protagonista nei panni del biopic 'Io sono Mia', salirà sul palco dell'Ariston per un omaggio alla...

Io sono Mia - Serena Rossi nei panni di Mia Martini : ‘Sciolta in lacrime con Loredana Bertè’ : La storia personale e artistica di Mia Martini torna sugli schermi con Io sono Mia, un biopic prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction. Il film è uscito in oltre 200 sale cinematografiche il 14, 15 e 16 gennaio e verrà trasmesso in tv dopo il festival di Sanremo, il pRossimo febbraio. Protagonista una strepitosa Serena Rossi, che dopo aver dato vita al ricordo di Mimì a Tale e quale Show, torna a vestirne i panni con ...

Leda Bertè - dubbi sul film dedicato a Mia Martini e quei lividi sul corpo di Mimì : Quella che Leda Bertè ha rilasciato a Spy in occasione della imminente messa in onda del film sulla sorella Mia Martini è stata un'intervista fiume, carica di polemiche sulla scelta di Serena Rossi ...

Ancora mistero sulla morte di Mia Martini - Leda Bertè : "Lividi sul cadavere" : La cantante venne trovata senza vita nel 1995 nell'appartamento di Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove si era...

Mia Martini - parla la sorella Leda : “E’ stata una morte avvolta nel mistero. Credo sia giusto riparlarne. Ma il film “Io sono Mia” non rispecchia la verità” : La morte di Mia Martini, avvenuta il 12 maggio 1995, è da anni avvolta nel mistero. Le ipotesi di suicidio sono state più volte smentite dalle sorelle Olivia, Loredana e Leda, quest’ultima torna sull’argomento in un’intervista al settimanale Spy: “Io e Loredana abbiamo visto sul cadavere di nostra sorella dei lividi sia sulle braccia sia sulle gambe. Il che fa pensare a una discussione piuttosto violenta con qualcuno, ...

Mia Martini - la sorella Leda Bertè : «Il suo suicidio è un mistero - aveva lividi su braccia e gambe» : 'È stata una morte avvolta nel mistero , ci sono troppi punti oscuri, anche se sono passati tanti anni credo sia giusto riparlarne' . Parole di Leda Bertè , sorella maggiore di Mia Martini e di ...

Mia Martini - la sorella Leda Bertè contro Luca Barbareschi/ 'L'idea del film è mia - ma lui...' : La sorella maggiore di Mia Martini, Leda Bertè, attacca Luca Barbareschi dalle pagine di Spy: 'L'idea del film è mia, ma lui non mi ha chiamato'.

Leda Bertè : "La morte di mia sorella Mia Martini è avvolta nel mistero" : Leda Bertè, la sorella maggiore di Mia Martini e Loredana Bertè, non ci sta e al settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 18 gennaio, esprime tutto il suo dissenso sul film dedicato alla cantante che a febbraio sarà trasmesso su Rai 1 dopo l'anteprima cinematografica:prosegui la letturaLeda Bertè: "La morte di mia sorella Mia Martini è avvolta nel mistero" pubblicato su Gossipblog.it 17 gennaio 2019 16:58.

Serena Rossi e la consacrazione nei panni di Mia Martini : È una carriera vissuta con discrezione, senza sgomitare o cercare ossessivamente le luci della ribalta quella di Serena Rossi. E si che con quel suo sorriso che le illumina il volto, rendendola ancora più bella, potrebbe conquistare il mondo. Invece l'attrice e cantante napoletana ha sempre preferito giocare la carta del talento, in una partita chiamata meritocrazia. Così, tassello per tassello, Serena ci è costruita la ...

Serena Rossi al Festival di Sanremo 2019 per cantare Mia Martini : ultimi aggiornamenti sugli ospiti : Serena Rossi al Festival di Sanremo 2019, tra gli ospiti delle cinque serate in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston. La protagonista del biopic su Mia Martini sarà al Festival per presentarlo esibendosi sulle note di uno dei più grandi successi dell'artista. A comunicare la presenza di Serena Rossi all'Ariston è Blogo che ne anticipa la partecipazione a pochi giorni dalla messa in onda su Rai1 di Io sono Mia. Il Festival di Sanremo 2019 ...

Mia Martini torna a cantare grazie a Mattia Donna & La Femme Piège - e alla voce di Serena Rossi - : Mattia Donna ha 42 anni, Andrea Toso 44 e da venti lavorano insieme. Sono musicisti e produttori. Mattia è anche cantautore, sebbene per ora quell'aspetto sia in stand by. Scrivono musica da film, ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - Serena Rossi canterà Mia Martini - scoppia il caso Ora o mai più : Si concluderà stasera, mercoledì 16 gennaio, la tre giorni al cinema di Io sono mia, la fiction che Rai1 trasmetterà - secondo quanto risulta a Blogo - martedì 12 febbraio (la data non era ancora nota e anche in conferenza stampa, qualche giorno fa, non era stata annunciata ufficialmente). Come ipotizzato nelle scorse settimane, la biopic di Mia Martini prodotta da Eliseo Fiction di Luca Barbareschi usufruirà del lancio al Festival di ...

Serena Rossi è Mia Martini : «Così ho ridato dignità a Mimì» : In meno di due ore Serena Rossi restituisce sullo schermo tutta la determinazione, la rabbia, il dolore, la forza, la fragilità, l’amore e l’ostinazione di Mia Martini. E sono fiumi di lacrime. Altro che Rami Malek, altro che Bohemian Rhapsody. Io Sono Mia, al cinema con Nexo Digital il 14, 15 e 16 gennaio (qui l’elenco di tutte le sale) e in tv su Raiuno a febbraio, è un racconto emotivo, profondo e sincero di quella che fu ...