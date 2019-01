Meteo Sicilia | allerta maltempo | piogge e venti di burrasca

Allerta Meteo Sicilia : oggi criticità gialla a Palermo : Allerta Meteo oggi a Palermo: la Protezione civile ha diramato ieri sera un avviso codice giallo. Si prevedono precipitazioni “sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di breve rovescio o temporale, sulle ...

Allerta Meteo Sicilia : maltempo - venti di burrasca e mareggiate : maltempo in arrivo in Sicilia, dove la Protezione civile regionale ha diramato un avviso che prevede per la giornata di domani l’Allerta gialla. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, prevalentemente nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e occidentale. Inoltre, dalla sera di domani si prevedono venti forti o di burrasca E mareggiate. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo in Sicilia : sono arrivati venti di burrasca e piogge intense : E' arrivato il maltempo in Sicilia che era stato annunciato, con venti di burrasca e piogge intense che hanno colpito anche la provincia di Trapani. Correnti polari marittime in arrivo sul ...

Allerta Meteo in Sicilia - atteso di nuovo il gran freddo : Allerta meteo per la Sicilia, dove è atteso di nuovo il gran freddo. Anche in Italia, del resto, è previsto l'arrivo del freddo. Giovedì prossimo 24 gennaio Roma potrebbe svegliarsi sotto la neve. ...

Allerta Meteo Sicilia : rischio idrogeologico e idraulico a Palermo : La Protezione civile di Palermo rende noto che è stata diramata un’Allerta Meteo gialla oggi nella città Siciliana per rischio “idrogeologico e idraulico, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale“. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: rischio idrogeologico e idraulico a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - maltempo in Italia : allerta gialla in Sicilia : Nuova ondata di maltempo in arrivo dal nord Europa interesserà l'Italia con venti forti e temporali. Raffiche di burrasca si abbatteranno in Sicilia.

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla fino a mezzanotte : La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni Meteo di oggi in Sicilia, con un Allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla fino a mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Sicilia : forti venti e gelo in arrivo : La Protezione civile regionale ha emesso oggi un bollettino di Allerta gialla in Sicilia per condizioni Meteo avverse dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti e un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: forti venti e gelo in arrivo sembra ...

Allerta Meteo e rischio ghiaccio in Sicilia : scuole chiuse domani 08 Gennaio nel Catanese : scuole chiuse anche domani 08 Gennaio a Bronte, nel Catanese in conseguenza al maltempo e al rischio ghiaccio. Il vice sindaco Gaetano Messina, dopo aver disposto la chiusura delle scuole per oggi, visto il perdurare delle temperature particolarmente rigide, ha deciso di prorogare l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado anche a domani. “Ci preoccupa particolarmente il ghiaccio – afferma il vice sindaco ...

Meteo : ultime residue nevicate oggi in Puglia e Sicilia - gran freddo ovunque : Sta giungendo al termine la forte ondata di freddo e neve che ha coinvolto il centro-sud, ma principalmente le regioni del medio-basso Adriatico, la Basilicata e la Sicilia. Numerose località, anche...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Allerta Meteo - altre 24 ore di neve al Sud : Puglia e Sicilia le Regioni più colpite - si imbiancherà anche Reggio Calabria [MAPPE] : 1/59 Le nevicate previste nel pomeriggio/sera ...

Meteo Sicilia : il freddo artico in arrivo anche sull'Isola - previste nevicate fino a bassissima quota : La massa d'aria fredda che in queste ore sta raggiungendo la penisola e fra domani e Sabato investirà le regioni adriatiche e il Sud determinando maltempo e nevicate, non risparmierà nemmeno la...