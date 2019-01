Meteo oggi | peggioramento in atto | nevica a Milano Maltempo verso il centro-sud

Allerta Meteo al Nord e in Sardegna : da oggi neve anche a bassa quota : Tra le zone più colpite Lombardia, Emilia-Romagna, entroterra ligure e Toscana. Allerta gialla per un possibile distacco di valanghe sull'Appennino emiliano centrale. E un più deciso peggioramento è atteso già nella serata di giovedì: venerdì forti nevicate al Nord e piogge al Centro.Continua a leggere

Meteo : i giorni della Merla con pioggia e neve anche in pianura : SITUAZIONE . Dopo un lungo periodo caratterizzato dalle incursioni fredde ed instabili di matrice artica, la direzione di provenienza delle perturbazioni sta cambiando e tenderà ad assumere una ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Meteo oggi : la settimana si apre col maltempo al centro-sud - migliora al nord. In settimana altra neve : Una rapida perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia dove sta regalando precipitazioni a tratti diffuse, specie al nord e sul versante tirrenico (maggiormente esposti alle umide e...

Allerta Meteo Campania : maltempo dalla mezzanotte di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’ Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio. Si prevedono, infatti, “precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale”. Un quadro Meteo che, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come “Ruscellamenti ...

Meteo - le previsioni di oggi domenica 27 gennaio : Meteo , le previsioni di oggi domenica 27 gennaio Tempo in miglioramento al Sud, mentre rimane stabile sul resto della Penisola con nuvole soprattutto al Nord. Sull’Italia è però in arrivo una perturbazione dall'Europa Nord-occidentale che porterà un'ondata di gelo - IL Meteo Parole chiave: ...

Meteo - una 'bomba' di neve nei giorni della merla la perturbazione arriva già da oggi : In arrivo una settimana di maltempo, con un'ondata di gelo che raggiungerà l'apice nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, i cosiddetti ' giorni della merla ', che secondo la tradizione ...

Maltempo - venti forti e neve : la situazione Meteo oggi in Italia - aggiornamenti in tempo reale : Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori Italiane, continua a mantenere condizioni di Maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso ieri un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed ...