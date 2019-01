Mercedes Classe A | «Hey Genova»

Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350 d 4Matic Power - Day 3 : Questa settimana, la protagonista del nostro Diario di bordo è la Mercedes-Benz Classe X, pick-up della Stella che abbiamo guidato nella versione più potente, la 350 d 4Matic, spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 258 CV e 550 Nm di coppia massima, nell'allestimento top di gamma Power. Grazie alla partnership con il gruppo Renault-Nissan questo mezzo deriva direttamente dal Nissan Navara, in una versione, però, rivista e corretta ...

Mercedes - la GLE è una storia di successo che parte dalla Classe M : primo Suv con la Stella : La Classe M, poi ufficialmente ML, adottava soluzioni prese a prestito sia dal mondo delle vetture tradizionali, sia da quello dei fuoristrada veri e propri , vedi Classe G, . Infatti era realizzata ...

Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350 d 4Matic Power - Day 2 : Questa settimana, la protagonista del nostro Diario di bordo è la Mercedes-Benz Classe X, pick-up della Stella che abbiamo guidato nella versione più potente, la 350 d 4Matic, spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 258 CV e 550 Nm di coppia massima, nell'allestimento top di gamma Power. Grazie alla partnership con il gruppo Renault-Nissan questo mezzo deriva direttamente dal Nissan Navara, in una versione, però, rivista e corretta ...

Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350d 4Matic Power - Day 1 : Questa settimana, la protagonista del nostro Diario di bordo è la Mercedes-Benz Classe X, pick-up della Stella che abbiamo guidato nella versione più potente, la 350d 4Matic, spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 258 CV e 550 Nm di coppia massima, nell'allestimento top di gamma Power. Grazie alla partnership con il gruppo Renault-Nissan questo mezzo deriva direttamente dal Nissan Navara, in una versione, però, rivista e corretta ...

Mercedes-Benz - Il restyling della Classe E con nuovi dettagli in vista : Durante alcuni test in Scandinavia è stata nuovamente fotografato un prototipo della Mercedes-Benz Classe E in versione restyling. La berlina è da tempo in sviluppo, ma per la prima volta è possibile osservare nuovi dettagli dei gruppi ottici. La vettura è attesa sul mercato nell'ultima parte dell'anno.I gruppi ottici posteriori definitivi. Il restyling di metà carriera della Classe E rappresenta una importante evoluzione stilistica: per ...

Mercedes Classe A SPORT EXTRA : La Classe A più tecnologica si chiama SPORT EXTRA, una special edition che aggiunge ai contenuti della versione SPORT 180 d Automatic un importante upgrade sul fronte dell’infotainment e del comfort, per un vantaggio cliente di oltre 1.700 euro rispetto al valore degli accessori. Salgono di dimensione i due display, portando a 10,25’’ la diagonale […] L'articolo Mercedes Classe A SPORT EXTRA sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Mercedes vi dà il benvenuto nella Classe B spa : Tgcom24 è andata a Palma di Maiorca per provare la versione 220d a gasolio da 190 CV . La prima Classe B è stata lanciata nel 2005 e oggi nel mondo ne girano circa un milione e mezzo, di cui oltre 138.000, il 9% del totale, in Italia. L'auto ha ereditato una bella fetta dell'utenza dalla prima Classe A ed è piaciuta tanto alle donne, anche ...

Mercedes Classe A - debutta la serie limitata Sport Extra ad alto contenuto tecnologico : ROAM - Quest'anno arriverà una versione sedan, ma intanto la gamma di Classe A si arricchisce con una serie limitata, la Classe A Sport Extra caratterizzata da un allestimento ad alto...

Mercedes Classe A SPORT EXTRA : la special edition che celebra l’Intelligenza artificiale [FOTO] : La nuova serie limitata si distingue per un allestimento ad alto contenuto tecnologico basato sull’infotainment MBUX Ad un anno dal debutto dell’MBUX, l’innovativo sistema di infotainment della Stella, basato su un’intelligenza artificiale con funzioni predittive, Mercedes lancia Classe A SPORT EXTRA: una nuova serie limitata caratterizzata da un allestimento ad alto contenuto tecnologico ed un elevato valore cliente. Salgono, infatti, a ...

Mercedes-Benz - Arriva la Classe A Sport Extra - serie speciale hi-tech : Allombra della Stella puntano ad avere una gamma sempre più tecnologica e connessa, come dimostra la diffusione a macchia dolio nel listino Mercedes-Benz dellinterfaccia Mbux. Portabandiera di questo nuovo corso è lultima generazione della Classe A, la cui offerta si amplia con il lancio della A180 d Automatic Sport Extra, una serie speciale a tiratura limitata che fa proprio dei contenuti hi-tech il suo punto di forza. Solo per ...

Classe C cabrio - atto di forza Mercedes" : Insomma una bestseller chic che lancia la casa di Stoccarda nel mondo dei primati costruttivi e strategici. Non va dimenticato infatti che fra i motivi del successo della Classe C c'è sicuramente il ...

Mercedes-Benz Classe E - Proseguono i collaudi del facelift : Dopo averla vista anche in versione wagon e coupé, la versione aggiornata della Mercedes-Benz Classe E è tornata a mostrarsi sulle strade innevate della penisola scandinava. Come già visto in precedenza, il prototipo della berlina ha una configurazione diversa rispetto ai muletti della familiare e della quattro porte: se da un lato il frontale potrebbe infatti essere già quello definitivo, dall'altro il posteriore dispone ancora di gruppi ottici ...

Mercedes Classe X : ecco il pick-up “mostro” con 6 ruote [FOTO] : Carlex Design ha sfruttato tutto il suo ingegno e la sua fantasia per realizzare l’incredibile Monster X concept Il preparatore Carlex Design ha deciso di trasformare il pick-up premium Mercedes Classe X in un inarrestabile veicolo dotato di 6 ruoti motrici e di un’estetica decisamente aggressiva. Il tuner polacco è intervenuto sul passo del pick-up Battezzato Moster X concept, allungandolo per installare un altro asse e altre due ruote ...

Nuova Classe B - Mercedes alza l'asticella della sua sport tourer. Un pieno di spazio e tecnologia : MAIORCA - La terza generazione di Mercedes Classe B conferma la sua vocazione di auto familiare, diventa più filante grazie a un corposo intervento sull'aerodinamica, conserva...