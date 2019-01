Mercedes | c' è la data di presentazione della nuova macchina

F1 - c’è la data ufficiale della presentazione della Mercedes : sospiro di sollievo per la Ferrari [VIDEO] : Il team campione del mondo ha reso noto con un video su Twitter il giorno in cui verrà svelata la W10 Mercedes e Ferrari non presenteranno le proprie monoposto nello stesso giorno, il team campione del mondo infatti ha deciso di svelare la W10 il 13 febbraio, due giorni prima del Cavallino. A rivelarlo è un video pubblicato sul proprio account Twitter dalla scuderia di Brackley, che nella stessa giornata svolgerà anche alcuni giri in pista ...