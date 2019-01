Maxi operazione Bologna-Torino | in tre cambiano maglia

Roma - Maxi operazione antidroga : arresti : 8.46 Dalle prime luci dell'alba militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata stanno eseguendo una vasta operazione antidroga, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di cocaina. Tra i 5 soggetti colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare vi è un elemento di spicco del ...

Eni : Maxioperazione negli Emirati - acquista 20% Adnoc. Accordo vale 3 - 3 mld usd : L'azienda petrolifera italiana ha acquistato le quote del 20% di Adnoc, colosso di Abu Dhabi, per un controvalore di tre miliardi e trecento milioni di dollari. Con questo Accordo l'Eni incrementerà ...

Mafia - Maxi operazione a Viterbo : perquisizioni e 13 arresti : L'organizzazione criminale sgominata dai carabinieri avrebbe imposto il proprio controllo su negozi compro oro, ditte di trasloco e locali

Caporalato - Maxi-operazione a Cremona : “Extracomunitari pagati 3 euro l’ora impiegati nella raccolta degli abiti usati” : Sfruttavano manodopera pagandola tre euro l’ora e facendola lavorare in condizioni degradanti, senza alcun rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. Lo ha scoperto la polizia di Cremona che in queste ore sta eseguendo diverse ordinanze di custodia cautelare, arresti domiciliari e obbligo di dimora, nei confronti di una serie di soggetti accusati di far parte di un’organizzazione criminale dedita al Caporalato. Secondo quanto accertato ...

Bologna - Maxi operazione 'Mondo Sepolto' : arrestati 30 'affaristi' del caro estinto : Trenta arresti, 60 indagati, un patrimonio di 13 milioni di euro tra beni mobili e immobili sequestrato, 43 perquisizioni eseguite. Con la maxi operazione 'Mondo Sepolto' a cui hanno partecipato 300 carabinieri del comando provinciale di Bologna con perquisizioni a Bologna, Modena, Ferrara, Rimini ma anche Gorizia, sono state sgominati due imprese di pompe funebri che si spartivano il mercato del caro estinto. Nove le persone finite in carcere, ...

Maxi operazione anti terrorismo dei Ros : 15 arresti in tutta Italia : Roma, 9 gen., askanews, - I Carabinieri del R.O.S. stanno dando esecuzione all'arresto di 15 indagati su indicazione della Procura Distrettuale di Palermo, nelle province di Palermo, Trapani, ...

Maxi rissa al veglione di Bagnoli - Gerardo è fuori pericolo dopo l'operazione : 'Ringrazio chi mi vuole bene' : Migliorano le condizioni di Gerardo Cimmino, il ragazzo aggredito la notte di Capodanno in un locale a Coroglio a Napoli. Durante il festeggiamento infatti si è trovato vittima in una rissa con la ...

BOTTI ILLEGALI - Maxi operazione nel Casertano : 6 arresti e sequestri record : in questo caso, oltre a centinaia di BOTTI venivano rinvenuti anche 300 mortai artigianali per la realizzazione di veri e propri spettacoli pirotecnici abusivi. Dopo questi primi risultati, dalla ...

Erano 'pronti a guerra di mafia' - Maxioperazione anti 'ndrangheta : Roma, 20 dic., askanews, - Dalle prime luci dell´alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Crotone nei confronti di numerosi soggetti appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta di ...

Banco BPM - atteso CdA su Maxi operazione NPL : E' atteso per oggi 10 dicembre 2018 un CdA straordinario di Banco BPM a Verona per valutare l'ipotesi di cessione di un maxi pacchetto di NPL . Le azioni dei Banco in Borsa mantengono intanto un calo ...

‘Ndrangheta - Maxi operazione tra Europa e Sud America : 90 arresti : La vasta operazione di contrasto alle attività della ‘Ndrangheta calabrese e delle sue proiezioni in Europa e nel Sud America è scattata in contemporanea in Italia, Germania, Belgio, Olanda e in alcuni paesi oltreoceano come il Costa Rica e la Colombia. Obiettivo degli inquirenti un esteso traffico internazionale di sostanze stupefacenti al cui vertice vi erano le storiche famiglie della 'ndrangheta operante nella Locride.Continua a leggere

