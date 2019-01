Matteo Salvini | M5S dirà sì a processo in Giunta | poi al Senato Il piano per salvare

Diciotti - il retroscena su Carlo Nordio : c'è lui dietro al cambio di rotta di Matteo Salvini : La lettera di Matteo Salvini al Corriere della Sera, di fatto, ha marcato un cambio di passo e di strategia. Sul caso Diciotti e sulla richiesta del tribunale dei ministri, il vicepremier leghista ha detto che non deve essere processato, sottolineando le ragioni giuridiche della presa di posizione.

Elisa Isoardi a cuore aperto : "Così io e Matteo Salvini ci siamo detti addio" : La conduttrice della 'Prova del cuoco' si racconta, tra vita privata e professionale. Dalla rottura con il vicepremier ("La...

Matteo Renzi da ridere su Matteo Salvini : 'La ragione per cui voterò a favore del processo'. Con che faccia? : Tra chi afferma di votare senza indugi a favore dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti, c'è Matteo Renzi . Certo, credere a quel che dice è sempre piuttosto arduo - ...

Pietro Senaldi : 'Il pm salì sulla Diciotti - avrebbe potuto arrestare Matteo Salvini in flagranza di reato' : Se non ha aziende come era il caso di Silvio Berlusconi , viene perseguito perché fa politica'. Clicca qui per guardare il video

Elisa Isoardi - la verità su Matteo Salvini e La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi torna a parlare della sua storia d’amore con Matteo Salvini. Per la prima volta racconta come è finita davvero e perché abbia scelto di comunicarlo al mondo con quella foto intima di lei e del vicepremier. La presentatrice lo fa attraverso un’intervista al magazine Oggi. Innanzitutto la Isoardi precisa che: Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Poi racconta di come sono andate le cose tra ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : Matteo Salvini conta tre volte più di Luigi Di Maio : Matteo Salvini continua la sua crescita di consensi. Praticamente si può dire che il governo sia proprio lui, il vicepremier leghista. Infatti, secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è il ministro dell'Interno quello che co

Valentina Vignali svela a Matteo Salvini come aumentare i suoi followers : L'ultima domanda sorge spontanea: 'Se lei entrasse in politica, crede che quei due milioni di follower la voterebbero?' le chiedono. Lei risponde senza esitazione che sì, crede che i voti non le ...

Matteo Salvini ed Elsa Fornero - scontro a DiMartedì sulle pensioni : "Le è mai venuto il dubbio che quando si interviene sulle pensioni bisogna guardare lontano? Ai giovani? E poi, poiché Quota 100 non cancella la riforma Fornero ma si limita ad allentare i requisiti per il pensionamento c'era bisogno di tanto odio e risentimento, non pensa di avere esagerato?". Elsa

Luigi Di Maio - il sospetto su Matteo Salvini nel M5s : "Sta cercando l'incidente" : Il governo dei sospetti. Il M5s spiazzato dalla richiesta di Matteo Salvini di votare contro il rinvio a giudizio sul caso Diciotti si interroga sul bivio letale a cui si trova ora di fronte: votare sì, di fatto aprendo uno scenario da crisi di governo, o seguire la linea del ministro degli Interni,

Annalisa Chirico : "Processo o no Matteo Salvini ne uscirà rafforzato - Luigi Di Maio no" : Matteo Salvini cadrà in piedi, Luigi Di Maio no. "Comunque vada la partita, se andrà a processo o meno, Salvini ne esce rafforzato", spiega Annalisa Chirico, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Se va a processo sarà vittima dei giudici, se non ci andrà vuol dire che la sua linea sull'immi

Diciotti - Di Battista : 'M5s voterà sì in giunta su Matteo Salvini' : "Credo proprio che voteremo 'sì' all'autorizzazione a procedere, poi cercheremo una soluzione tutti assieme" Lo ha detto Alessandro Di Battista , M5s, in merito alla richiesta a carico del ministro ...

Gonzalo Higuain contro chi lo attacca : "Parlano male di me perché la loro vita...". Ce l'ha con Matteo Salvini : Dopo il "mercenario" incassato da Matteo Salvini, l'ex attaccante del Milan Gonzalo Higuain reagisce a muso duro. Appena passato al Chelsea dopo settimane di maldipancia a Milanello, l'argentino volato a Londra da Maurizio Sarri se la prende con chi lo ha criticato per la scelta: "Se parlano male di

Diciotti - il voto segreto su Matteo Salvini che può smascherare il M5s : il grosso guaio di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle sulla graticola della Sea Watch e dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. E il voto segreto in Senato potrebbe far precipitare la situazione. Ufficialmente, il partito guidato da Luigi Di Maio ha accolto favorevolmente "l'invito" del ministro degli Interni a vota