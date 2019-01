Martina | innanzitutto ci sono persone e vite da salvare

romadailynews

: Ciao Martina ?? Innanzitutto complimenti per i tuoi successi universitari e poi ti volevo chiedere qual è il tuo met… - xstuckwitharry : Ciao Martina ?? Innanzitutto complimenti per i tuoi successi universitari e poi ti volevo chiedere qual è il tuo met… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Roma – “C’e’ un abisso tra il modo con cui abbiamo gestito noi il tema e chi soffia sul fuoco della paura. Per mecilee le. Se arrivanoche scappano da drammi come quelli che tutti noi abbiamo visto o ascoltato, tu prima di tutto le salvi. Poi dopo fai una battaglia in Europa, ma vera pero’, non propagandistica. Non come hanno fatto Salvini e di Maio con i loro amici dell’est Europa che rifiutano qualsiasi soluzione condivisa”. Lo dichiara il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico Maurizioospite a RTL.L'articolocidaproviene da RomaDailyNews.