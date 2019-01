Maltempo | scuole chiuse giovedì 31 gennaio per allerta neve | la decisione dei Comuni

Allerta Meteo Toscana : a Siena domani 31 Gennaio scuole chiuse per neve e Maltempo : Le scuole di ogni ordine e grado di Siena e i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la salute rimarranno chiusi domani, giovedì 31 Gennaio. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi in conseguenza delle abbondanti nevicate che da questa mattina hanno creato disagi in città. “Ho firmato l’ordinanza – ha scritto il sindaco sulla sua pagina facebook – ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 30 gennaio per allerta neve : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole mercoledì 30 gennaio? A causa dell'allerta neve prevista nei cosiddetti "giorni della merla" molte amministrazioni locali hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco l'elenco in aggiornamento delle regioni, dall'Umbria alla Liguria.Continua a leggere

Maltempo Ischia : statale di Casamicciola e scuole chiuse domani 29 Gennaio : Nuova chiusura prevista domani della litoranea ex SS 270 tra Casamicciola e Lacco Ameno, all’altezza dell’eliporto. Il sindaco di Casamicciola ha firmato un’ordinanza che a partire dalle ore 22 disporrà l’interdizione al traffico veicolare della strada per la sola giornata di martedì, al fine di consentire a una ditta incaricata dalla Città Metropolitana di eseguire le opere di demolizione della restante parte del muro ...

Maltempo : a Potenza scuole chiuse anche lunedì : Situazione ancora difficile in provincia di Potenza, soprattutto nelle frazioni e nelle aree più colpite dalle abbondanti nevicate che hanno provocato l’interruzione di energia elettrica e sono ancora disalimentate circa diecimila utenze nella zona di Avigliano. Il punto della situazione è stato fatto in una riunione del centro coordinamento soccorsi in Prefettura in cui si sono registrate ”situazioni ancora critiche nella provincia, ...

Maltempo Basilicata : situazione in miglioramento a Potenza - oggi scuole chiuse : La situazione meteo a Potenza e provincia è in miglioramento: in via precauzionale, il sindaco del capoluogo lucano e quelli di numerosi altri Comuni avevano disposto ieri la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido anche per la giornata di oggi. I Vigili del Fuoco sono impegnati in queste ore in particolare per liberare le strade dai rami caduti a causa dell’abbondante nevicata di ieri. Si segnalano in diversi ...

Allerta meteo e Maltempo al Centro Sud : neve - vento e scuole chiuse - Sky TG24 - : La perturbazione atlantica che staziona fra le isole maggiori porta precipitazioni, raffiche e possibili temporali. Allerta arancione in Puglia e Basilicata, gialla su Abruzzo, Molise, Calabria e gran ...

Maltempo Sardegna - allerta neve : scuole chiuse anche domani 25 Gennaio a Fonni (Nuoro) : In Sardegna è stata estesa fino alle 20 di stasera l’allerta meteo della protezione civile regionale per neve, vento e mareggiate. Fino a stasera la neve continuerà a cadere sopra i 400 metri, in particolare sulla parte nord-orientale e centrale dell’isola. I venti resteranno forti fino a burrasca da nord e nord-est, con mareggiate lungo le coste orientali. A Fonni, il comune piu’ alto della Sardegna, nel Nuorese, le scuole ...

Neve e freddo arrivano sulla Sardegna - tante le scuole chiuse per Maltempo - Sardiniapost.it : La Neve ha già imbiancato la Sardegna centrale e le zone alte della Gallura . Il picco del freddo e delle precipitazioni è previsto per questa notte e domani mattina ampie zone dell'Isola saranno ...

Maltempo - scuole chiuse giovedì 24 gennaio per allerta neve : l’elenco di comuni e regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, giovedì 24 gennaio? Ecco l'elenco aggiornato dei comuni che hanno già deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l'allerta neve e rischio di formazione ghiaccio durante la notte, dal Piemonte alla Sardegna passando per la Liguria.Continua a leggere

Maltempo - neve in Sardegna : scuole chiuse domani 24 Gennaio a Nuoro : E’ tornata la neve sulla Sardegna centrale, imbiancando diversi centri del Nuorese. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha pubblicato nel sito del Comune l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per la giornata di domani, per evitare i trasferimenti degli studenti pendolari. Sulla Strada statale 131, all’altezza di Campeda (Nuoro), si puo’ transitare solo con le catene o pneumatici antineve, ma per ...