Maltempo | emergenza neve al Centro Nord | “Fs cancella il 30% dei treni | inaccettabile”

Maltempo - emergenza neve al Centro Nord : “Fs cancella il 30% dei treni” : “E’ inaccettabile che in previsione di una nevicata di pochi centimetri, assolutamente di carattere ordinario, il Gruppo FS abbia cancellato il 30% delle corse regionali sulle linee di collegamento tra Liguria e Piemonte. Il Gruppo FS dovrebbe ricordarsi che gestisce un servizio pubblico che deve essere garantito sempre. Ho presentato una interrogazione urgente con il collega Nico Stumpo, componente della Commissione Trasporti, per ...

Maltempo Sardegna : la Regione sblocca 500mila euro per l’emergenza neve : Ammonta a 500mila euro il programma annuale 2019 per l’assegnazione di risorse ai 33 Comuni montani della Sardegna per far fronteggiare le emergenze legate allo sgombero della neve, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano. “L’intervento è destinato a supportare i Comuni montani, secondo la classificazione altimetrica fornita dall’Istat, nel ...

Ciclone Polare - Maltempo in Sardegna : a Nuoro attivati i piani di emergenza : Sardegna nel vortice del Ciclone Polare, con forte maltempo e nevicate. La Direzione della Asl di Nuoro è impegnata per la piena attuazione dei due piani di emergenza per condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Distretto Socio Sanitario di Sorgono con l’attivazione ...

Maltempo - torna l’emergenza neve : Fs attiva i piani neve e gelo in sei regioni - treni ridotti : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Toscana. In questa Regione a causa delle nevicate più abbondanti, domani (martedi’ 22 gennaio) sarà garantito il 70% dei treni regionali sulle ...

Maltempo Torino - emergenza freddo : “Difficile un’accoglienza al 100% - ma misure per metà homeless” : ”Offrire un rifugio caldo e sicuro al 100% di chi non ha un posto dove andare e soprattutto nei mesi più freddi necessita di una sistemazione non è possibile, sia perchè c’e’ sempre qualcuno che rifiuta l’accoglienza, sia perchè ci sono sempre persone nuove che hanno bisogno di aiuto, ma come amministrazione ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di più per migliorare il servizio”. A parlare è Sonia Schellino, ...

Maltempo Veneto : la Regione si prepara all’emergenza neve : Uno dei rischi che il presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, è quello delle conseguenze che lo schianto di interi boschi nelle aree montane potrebbe avere sui sottostanti centri abitati in caso di nevicate e sulla viabilità. I rischi idrogeologici collegati sono quindi ...

Maltempo - emergenza freddo : in campo anche il Comune di Catania : Sono quasi al completo ogni sera a Catania i quaranta posti letto provvisori realizzati in piazza della Repubblica con il coordinamento del Comune e delle associazioni di forza intervento rapido di protezione civile per l’accoglienza di senza tetto nelle 4 tende e nella roulotte da campo allestite dalla Protezione Civile Regionale. In questi giorni di freddo ai piu’ bisognosi viene dato un primo supporto con coperte e viveri di prima ...

Maltempo Firenze : continua l’accoglienza per l’emergenza freddo : “Tra il 3 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019 sono 28 le persone che hanno accettato il servizio di accoglienza invernale”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, rispondendo ad un question time proposto in consiglio comunale dal presidente della commissione ambiente, vivibilita’ urbana e mobilita’ Fabrizio Ricci. Nel periodo in questione, ha precisato Funaro, “sono state ...

Maltempo Europa - ancora emergenza neve e valanghe nei Balcani : il bilancio sale a 20 vittime [FOTO] : 1/21 ...

Maltempo Palermo - emergenza freddo : due nuovi dormitori per senzatetto : Da lunedì prossimo Palermo potrà contare su due nuovi poli per l’accoglienza di persone senza dimora. Si tratta di due delle tre strutture previste da un più ampio intervento di azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa, realizzato da una Ats (Associazione temporanea di scopo) tra Istituto Don Calabria (ente capofila), Centro diaconale La Noce – Istituto Valdese, La Panormita Onlus (ente collegato alla Caritas Diocesana ...

Maltempo Serbia : stato d’emergenza per neve : Intense nevicate stanno colpendo la Serbia: sono sempre più difficoltosi i trasporti e l’erogazione di elettricità. Le autorità di Belgrado hanno decretato oggi lo stato di emergenza in cinque distretti: Nova Varos, Ivanjica, Arilje, Luciani e Rashka. neve e ghiaccio stanno creando disagi anche protagonisti in altri Paesi balcanici, come Montenegro e Kosovo, dove si registrano analoghe criticità L'articolo Maltempo Serbia: stato ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Verificheremo l’operato dell’Anas riguardo l’emergenza neve” : “Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al Museo regionale di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi. “Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno ...

Maltempo - emergenza gelo in Europa : 13 morti in una settimana : Maltempo ovunque in Europa, con neve e gelo che stanno causando disagi e danni, con diverse vittime: solo nell’ultima settimana sono stati 13 i morti, soprattutto in Svizzera, Austria e Germania. Centinaia di persone restano bloccate nelle regioni alpine, per il rischio valanghe, mentre forti venti hanno provocato ritardi e cancellazioni di voli. In Norvegia, a causa di una pesante nevicata, sono state sospese le ricerche dei corpi di ...

Maltempo - emergenza freddo : Croce Rossa al lavoro in tutta Italia : Sono migliaia le persone raggiunte ogni sera dalle quasi cento Unità di Strada della Croce Rossa Italiana, che, grazie alla capillarità della propria rete – con le sue oltre mille sedi – riesce a essere presente in ogni scenario di vulnerabilità, in particolar modo nel Sud Italia, dove il gelo e la neve si sono fatti sentire con particolare intensità. Volontari e operatori stanno assicurando cibo, bevande calde, coperte ma anche assistenza ...