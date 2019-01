Malattie rare | associazioni | “La manovra penalizza chi produce i farmaci orfani” Grillo

Cinema e fragilità : "Uno Sguardo Raro" - festival di cinema internazionale sulle Malattie rare : Al via la quarta edizione di "Uno Sguardo Raro", il festival di cinema internazionale sul tema delle malattie rare, che avrà luogo a Roma dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 presso diverse sedi: ...

Create in laboratorio cellule staminali iPS pluripotenti - fondamentali per la ricerca in vitro delle Malattie rare : Le iPS cells – cellule staminali pluripotenti – sono di grande interesse per la comunità scientifica e hanno un’enorme rilevanza in ambito biomedico. Possiedono la straordinaria capacità di poter dare origine a qualsiasi cellula del nostro corpo, dai neuroni alle cellule beta pancreatiche, queste ultime, ad esempio, in grado di rilasciare insulina se aumenta la glicemia. Le cellule staminali pluripotenti indotte vengono generate a ...

Face2Gene - l’app per la diagnosi delle Malattie genetiche rare che analizza le foto : Un algoritmo di apprendimento approfondito (deep-learning) inserito in un’app sta aiutando medici e ricercatori nella diagnosi di una serie di malattie genetiche rare analizzando le foto dei volti delle persone. In una ricerca pubblicata due giorni fa su Nature Medicine, i ricercatori descrivono la tecnologia alla base dell’aiuto diagnostico: un’applicazione per smartphone chiamata Face2Gene, che si basa su algoritmi di ...

Il progetto di Zuckerberg e signora per "curare tutte le Malattie" : Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, e la moglie Priscilla Chan, hanno venduto 29 milioni di azioni di Facebook per finanziare un progetto di ricerca biomedica, che intende curare tutte le malattie entro una generazione, secondo quanto riportato da Business Insider. La Chan Zuckerberg Initiative (Czi) - così si chiama il progetto - include anche un investimento da 5 miliardi di dollari per la creazione di un dispositivo che ...

Lo scontro tra Giulia Grillo e l’Osservatorio Malattie rare sui farmaci orfani e la legge di Bilancio : È uno scontro durissimo quello tra la ministra della Sanità, Giulia Grillo e l’Osservatorio delle malattie rare sulla legge di Bilancio e i cosiddetti farmaci orfani, medicine spesso costose ma necessarie alla prevenzione e al trattamento appunto delle malattie rare. farmaci che secondo l’Osservatorio sarebbero stati esclusi da un principio di tutela che era stato introdotto nella precedente legislatura, sotto il ...

Lo stato delle Malattie rare in Italia : Dal 1998 le malattie rare sono considerate una priorità nell’ambito dei Piani Sanitari Nazionali che il governo predispone su proposta del Ministero della Salute tenendo conto delle proposte provenienti dalle Regioni. Tali piani hanno durata triennale. Il 16 Ottobre 2014 è stato approvato dalla Conferenza stato-Regioni il Piano Nazionale delle malattie rare elaborato dal Ministero della Salute per il periodo 2013-2016. Il Piano, al quale al ...

La rete nazionale delle Malattie rare : La rete nazionale dedicata alle malattie rare prevista dal decreto 279/2001 è costituita da presìdi accreditati, cioè ospedali e centri appositamente individuati dalle Regioni attraverso atti normativi e abilitati all’assistenza in regime di esenzione delle persone affette da malattie rare, partendo dalla diagnosi fino al trattamento. Il Piano nazionale malattie rare 2013-2016, che al momento non è stato sostituito da una nuova edizione, ha ...

Il Registro nazionale delle Malattie rare : Il Decreto Ministeriale n. 279/2001 (1) ha istituto, presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Registro nazionale delle malattie rare (RNMR). Il Registro ha gli obiettivi generali “di effettuare la sorveglianza delle malattie rare e di supportare la programmazione nazionale e regionale degli interventi per i soggetti affetti da malattie rare.” Il RNMR intende infatti raccogliere informazioni epidemiologiche (numero di casi di una ...

Registri Regionali delle Malattie Rare : Nel 2018 UNIAMO F.I.M.R. Onlus ha condotto una rilevazione presso le singole Regioni/PPAA per conoscere la situazione dei RRMR Regionali/provinciali immediatamente antecedente l’approvazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA). Alla rilevazione hanno risposto complessivamente 19 Regioni/PPAA che risultano aver tutte attivato il RRMR. Le analisi che seguono sono basate su 18 RRMR in quanto le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta ...

Telethon - ‘Presente’ : parte raccolta fondi per la ricerca su Malattie genetiche rare : La Fondazione Telethon dà il via oggi, sabato 15 dicembre, alla sua 29esima campagna nazionale di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, con la consueta diretta tv sui canali Rai, ma non solo. “In Italia sono ancora troppe le persone che convivono con patologie rare incurabili e noi facciamo il nostro meglio per andare incontro a queste persone, con i tempi compatibili della scienza. Mettiamo a loro disposizione una vasta ...

