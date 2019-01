Maduro | «Pronto al dialogo | sì alla mediazione di Paesi terzi»

Venezuela - Maduro Pronto al dialogo : «Si a elezioni - ma non presidenziali» : Maduro è pronto al dialogo con l'opposzione. Il presidente del Venezuela apre alla possibile mediazione di Paesi terzi nella crisi Venezuelana. «Sono pronto a sedermi al tavolo dei...

Venezuela - Maduro Pronto al dialogo : 'Si a elezioni - ma non presidenziali' : Maduro è pronto al dialogo con l'opposzione. Il presidente del Venezuela apre alla possibile mediazione di Paesi terzi nella crisi Venezuelana. 'Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'...

Venezuela - Maduro : "Pronto a elezioni anticipate. Ma non presidenziali" : Poi Maduro ha espresso "riconoscenza" al presidente russo Vladimir Putin , che continua sostenerlo, e ha detto che Caracas riceve "ogni mese" armi russe, "le più moderne al mondo" nell'ambito di un ...

Venezuela - Maduro : "Pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione" : "Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione, per parlare del bene del Venezuela, per la pace e per il futuro". Così il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un'intervista rilasciata a Caracas all'agenzia di stampa russa Ria.Maduro, nella stessa intervista, ha detto no a nuove elezioni presidenziali, sottolineando che si sono tenute meno di un anno fa" e "non accettiamo gli ultimatum", mentre si è detto ...

Venezuela - Maduro : “Pronto al dialogo con l’opposizione - ma no a nuove elezioni presidenziali : non accettiamo ultimatum” : Pronto al dialogo con l’opposizione, sì alle elezioni ma solo parlamentari e alla mediazione di Paesi terzi. Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è detto pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione, come riferisce l’agenzia russa Ria Novosti: “Sono pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione in modo da poter parlare a beneficio del Venezuela, la pace e il suo futuro”. Alla domanda sulla ...

Venezuela - ultime notizie : Maduro Pronto a trattare - : Il presidente socialista: "Sono pronto a sedere al tavolo dei negoziati". Intanto il Tribunale supremo di giustizia ha deciso di imporre delle misure restrittive a Guaidò. Gli Usa avvertono: "...

Crisi Venezuela - Maduro : 'Pronto a negoziare' con l'opposizione : Intanto il Paese - ed in generale in Sud America - la Crisi politica si intreccia a quella economica: molte donne Venezuelane vendono i propri capelli per poter sfamare la famiglia. Succede per lo ...

Maduro : pronto ad incontrare capo dell'opposizione parlamentare Guaidò - : Ha anche annunciato che le relazioni con il governo degli Stati Uniti sono state interrotte, anche nel campo della politica e della diplomazia, ma non nell'energia e nell'economia. Caracas continuerà ...