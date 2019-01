L' Upb lancia l' allarme | Crescita? Può frenare Rischio tagli alla sanità

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) L'Ufficio Parlamentare di Bilancio torna a "martellare" il governo. Come riporta il Rapporto sulla politica di Bilancio che è stato appena pubblicato le previsioni su unadell'Economia sono al ribasso: "A dicembre il Governo ha rivisto le stime macroeconomiche, riducendo laattesa del Pil reale (all"1% sia per il 2018 sia per il 2019) e nominale. L"Upb - si legge nel Rapporto - ha svolto un esercizio di valutazione rapido, nel quale la previsione didel Pil nel 2019 (0,8%) risultava inferiore a quella del ministero dell"Economia, ma in virtù dell"allineamento sulla dinamica del Pil nominale (2,3%) il quadro è stato considerato plausibile. Sono stati segnalati i rilevanti rischi al ribasso, soprattutto per il prossimo biennio. I dati congiunturali rilasciati successivamente hanno accresciuto i fattori di, anche nel breve termine".A questo punto ...