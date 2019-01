L’uomo del giorno – Azeglio Vicini | anniversario della morte

Sea Watch - la Corte europea dei Diritti delL’uomo : “Sì assistenza dei migranti a bordo - no alla richiesta di sbarco” : Sì all’assistenza a bordo, no allo sbarco. È questa la posizione della Corte europea dei Diritti dell’uomo sul caso della nave Sea Watch 3, con la Cedu che ha chiesto al governo italiano di “adottare tutte le misure necessarie, il prima possibile, per fornire” ai migranti a bordo della Sea Watch 3 “adeguate cure mediche, cibo, acqua e generi di prima necessità”, ma “non” accoglie “la richiesta dei ...

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti delL’uomo. Sbarco? Nessuna notizia” : Giorgia Linardi, portavoce in Italia di Sea Watch a Siracusa sull’invio di ricorsi individuali per ognuno dei 47 migranti a bordo della nave, alla corte Europea dei diritti dell’uomo. “I ricorsi sono stati giudicati ammissibili, aspettiamo esito. Ad ora non ci sono pervenute notizie di alcun tipo”, ha detto. L'articolo Sea Watch, Giorgia Linardi: “Ammissibile il nostro ricorso a corte Ue diritti dell’uomo. ...

Poco prima di morire - una donna ha voluto sposare L’uomo della sua vita : Kaylea Callacher, una donna inglese di 31 anni malata di cancro, è riuscita a realizzare il suo grande sogno prima di morire: sposare il grande amore della sua vita. Kaylea era legata a Mark McCole, padre dei suoi due figli, da ben 13 anni: nonostante fossero una coppia molto affiatata, i due non avevano ancora compiuto il grande passo. Il loro matrimonio è stato celebrato lo scorso novembre, poche settimane prima che la ragazza morisse a causa ...

Bimbo nel pozzo - parla L’uomo che ha recuperato il corpo del piccolo Julen : La Spagna ha salutato per l’ultima volta Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto domenica 13 gennaio in un pozzo nelle campagne di Totalán, vicino Malaga, e ritrovato cadavere dopo 13 giorni. Una tragedia che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero e che si è conclusa con la notizia peggiore, anche se le speranze di trovarlo vivo erano praticamente azzerate nonostante gli sforzi e le operazioni di oltre 300 soccorritori andate avanti ...

L’uomo del giorno – Aurelien Tchouaméni - futuro in Italia? : Aurélien Djani Tchouaméni (Rouen, 27 gennaio 2000) è un calciatore francese di origini camerunesi, centrocampista del Bordeaux. È un centrocampista molto duttile che può essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, nonostante prediliga agire da mezzala con alle spalle un mediano di contenimento. Cresciuto nel settore giovanile del Bordeaux, il 10 novembre 2017 ha firmato il primo contratto professionistico per tre anni. Il 9 agosto ...

L’uomo del giorno – Roberto Sosa - chiamato El Pampa : Roberto Carlos Sosa (Santa Rosa, 24 gennaio 1975) è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino con passaporto italiano, di ruolo attaccante. È stato opinionista di Sky Sport. È soprannominato El Pampa in riferimento alla regione da cui proviene. Attaccante forte fisicamente capace di far salire la squadra, non dotato di una tecnica eccelsa ma di un ottimo colpo di testa grazie alla sua altezza e elevazione. Risulta essere decisivo ...

L’uomo dal cuore di ferro - vita e morte di Reinhard Heydrich il comandante delle SS ucciso dalla Resistenza : Se andando a vedere L’uomo dal cuore di ferro pensate di seguire nel dettaglio le infami gesta del famigerato nazista Reinhard Heydrich vi sbagliate. Il film diretto dal francese Cedric Jimenez (French Connection) ha invece reali protagonisti Jozef Gabcik e Jan Kubis, due giovani soldati/partigiani cecoslovacchi appartenenti al coraggioso manipolo che a Praga il 27 maggio del 1942 ferì a morte l’ideatore dello sterminio di massa degli ebrei. ...

Il trucco per L’uomo - il nuovo grande trend del 2019 : Per secoli il make-up è stato pensato per rivolgersi alle donne, per aiutarle a sentirsi e a vedersi più belle. Ma da qualche anno le cose sono cambiate. Con l’ossessione per i selfie, ma soprattutto con l’avanzare della Youtube Generation, che dalla stanza da letto gira mini clip che carica sui social, tutti, donne e uomini, sentono l’esigenza di ricorrere al trucco. Avere sopracciglia più ordinate, viso di un colore umano e ...

Giappone - è morto L’uomo più anziano del mondo : Era l’uomo più vecchio del mondo: Masazo Nonaka è morto domenica a 113 anni. Nato ad Ashoro, sull’isola di Hokkaido, in Giappone, il 25 luglio 1905, quando Albert Einstein pubblicò la sua teoria della relatività, lo scorso aprile era stato riconosciuto come il più anziano uomo vivente dal Guinness World Records, dopo la morte dello spagnolo Francisco Nunez Olivera, il 29 gennaio 2018. Viveva nella sua città natale insieme alla famiglia: aveva ...

È morto L’uomo più vecchio del mondo - addio a Masazo Nonaka : aveva 113 anni : Anche l’uomo più vecchio del mondo, prima o poi, muore. Questa volta è toccato a Masazo Nonaka. aveva 113 anni, era giapponese ed era nato appena due anni dopo il primo volo a motore della storia: quello dei fratelli Wright. Il “Nonno del mondo” era nato il 25 luglio 1905, pochi mesi prima che Albert Einstein pubblicasse la sua teoria della relativ...