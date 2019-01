Lucano | Il governo è come Pinochet Pd a bordo della Sea Watch? Paradossale

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) "La mia situazione personale è insignificante rispetto a quello che sta succedendo. Non c'è pietà da parte di chi ci governa, è. Passa con autorità sulla pelle degli esseri umani". Così Mimmo, in una conferenza stampa nella sede di Left a Roma per la chiusuracampagna di candidatura di Riace a Premio Nobel per la pace 2019. "Rifiutare di tendere la mano a chi chiede aiuto è un gesto di grande vigliaccheria. Credo che abbiamo toccato il fondo", aggiunge l'ex sindaco di Riace. Che poi rincara la dose: "Non ci sono aggettivi per qualificare azioniquesta, un giorno queste persone dovranno rispondere di crimini contro l'umanità".E ancora: "Riace è ripiombata nell'oblio sociale ma sono convinto che questa onda nera passerà. Non solo per Riace ma per l'Italia, l'Europa e il mondo intero"., infine, ne ha anche per il Pd: "Il gesto fatto da alcuni ...