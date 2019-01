Lo sequestrano con un coltello | già in libertà quattro immigrati

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Continuano le polemiche sull"accoglienza e si profila un processo per il Ministro degli Interni, ma come funzionano e cosa succede nei luoghi deputati a un"accoglienza impraticabile? Non ci sono solo i sindaci disobbedienti e file antomatiche integrazioni alla pummarola, ci sono anche le disobbedienze dei richiedenti asilo, le aggressioni e un"assurda mpossibilità di detenzione. A Carate Brianza per esempio, alcuni giorni fa: il 24 gennaio scorso, un gruppo diospitati per ottenere pochi euro ha sequestrato, duramente malmenato e minacciato colun mediatore culturale della cooperativa "I girasoli" che ne gestisce l"accoglienza. Il motivo sarebbe da addebitarsi al "reddito di cittadinanza del richiedente asilo": quei 2 euro e mezzo che gli spettano quotidianamente, per un totale di 77 euro e 50 mensili.Per rendere più motivante la richiesta delle loro spettanze, in ...