Liverpool-Leicester | pronostico | quote e probabili formazioni

Pronostico Liverpool vs Leicester - Premier League 30/1/2019 e formazioni : Analisi Liverpool vs Leicester, 24a giornata di Premier League, 30/1/2019Ad Anfield va in scena la più attesa delle quattro sfide rimanenti del 24esimo turno, soprattutto alla luce del ko patito dai Citiens di Guardiola.Klopp ed i suoi ragazzi possono infatti cogliere l’inaspettata occasione regalata dal Newcastle e strappare prepotentemente fino a +7, margine si rassicurante ma per nulla sufficiente per sentirsi la Premier tornare in mano ...

Liverpool-Leicester - tutte le quote : Nel penultimo incontro del 24° turno di Premier League, in scena tra martedì 29 e mercoledì 30 gennaio, il Liverpool sfida in casa il Leicester , in cerca di riscatto dopo due k.o. consecutivi contro ...