L’Italia non cresce più - Conte : “Il Pil in contrazione anche nel quarto trimestre” : Il presidente del Consiglio Conte ha anticipato i dati negativi che domani verranno diffusi dall’Istat, lo ha fatto durante il suo intervento davanti agli industriali di Assolombarda: «I dati del quarto trimestre prevedono una contrazione del Pil, probabilmente verrà ufficializzato dall’Istat». E poi: «La manovra economica ci ha portati a rischiare...

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati delL’Italia - 19 azzurri a caccia di medaglia. Spiccano Paris - Goggia - Brignone e Innerhofer : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. L’Italia sarà protagonista nella nota località scandinava con 19 azzurri che andranno a caccia di grandi risultati: in palio 11 titoli, cioè quelli delle cinque discipline individuali (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata per entrambi i sessi) e quello della prova a squadre. La nostra Nazionale ...

Missione in Afghanistan - L’Italia ipotizza di ritirare i soldati “entro un anno”. Ma Moavero : “Non so nulla” : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha dato mandato allo stato maggiore di pianificare il rientro dall’Afghanistan e perciò fare tutti i passi necessari presso gli alleati dell’Alleanza atlantica affinché il nostro rientro sia coordinato con quello degli altri. C’è anche un preciso orizzonte temporale: via tutti gli italiani entro 12 mesi....

Ciclismo su pista – Non solo le donne : L’Italia festeggia in grande ad Hong Kong - anche il quartetto azzurro è d’oro : Che spettacolo gli azzurri in coppa del mondo di Ciclismo su pista ad Hong Kong: anche il quartetto maschile d’oro nell’inseguimento Una giornata da incorniciare per il Ciclismo azzurro: sia il quartetto femminile che quello maschile hanno conquistato la medaglia d’oro nella tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo. Dopo la strepitosa gara delle azzurre è stato il turno dei giovani uomini a tirare fuori gli artigli per ...

Giulio Regeni - tre anni dalla sparizione : in 100 piazze L’Italia che non dimentica torna a chiedere la verità sull’omicidio : Il 25 gennaio 2016 fa al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Il 3 febbraio sarebbe stato ritrovato morto, il corpo straziato da evidenti segni di tortura, lungo la superstrada che collega la capitale con Alessandria. Tre anni dopo la verità è ancora lontana, 5 agenti egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma i responsabili dell’omicidio non sono ancora individuati nonostante le promesse ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Jarl Magnus Riiber vuole tornare al successo - L’Italia non parteciperà a questa tappa : Domani prenderà il via a Trondheim (Norvegia) la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il fine settimana di gare inizierà come di consueto venerdì con il Provisional Competition Round, mentre sabato e domenica si svolgeranno due Gundersen con salto dal trampolino HS138 e 10 km di fondo. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende in questo appuntamento. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul norvegese Jarl ...

Ilva - Corte Europea dei Diritti Umani condanna L’Italia : “Non ha protetto i cittadini” : Secondo la Corte di Strasburgo le autorità italiane nel corso degli anni non hanno adeguatamente protetto i cittadini di Taranto, curandosi invece solo degli interessi della proprietà dell'Ilva.Continua a leggere

Migranti - Sea Watch con 47 a bordo in viaggio verso L’Italia : tempesta in arrivo. Salvini : “Provocazione - non sbarcano” : La Sea Watch 3, nave dell’omonima Ong, è al sesto giorno di navigazione in mare con a bordo i 47 Migranti salvati dopo il naufragio di un gommone in avaria. Si sta dirigendo verso l’Italia per sfuggire alle onde e alle raffiche di vento in arrivo nel Mediterraneo. “Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese si sta dirigendo verso l’Italia“, ha fatto sapere questa ...

Aborto - il Consiglio d’Europa alL’Italia : “Ancora disparità d’accesso. Discriminate le donne e i medici non obiettori” : “Ci sono ancora considerevoli disparità d’accesso all’interruzione di gravidanza a livello locale”. Secondo il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d’Europa nonostante la “situazione sembri migliorata”, in Italia continuano a esserci problemi sull’applicazione della legge 194 per l’interruzione di gravidanza (qui l’inchiesta di Fq MillenniuM 40 anni dopo la legge). Nel documento, ...

Governo francese : non faremo gara di stupidità con L’Italia : La Francia "non ha intenzione di gareggiare per chi è più stupido" con l'Italia, ha dichiarato la ministra degli Affari europei Nathalie Loiseau, commentando le tensioni tra Parigi e Roma, inasprite in questi giorni dalle critiche espresse dal Movimento 5 stelle sull'utilizzo in Africa del franco CFA, visto come uno strumento di sfruttamento da parte francese. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha poi rilanciato critiche nei confronti della ...

«Sui migranti linea dura delL’Italia». La Germania sospende la missione Sophia Salvini : «Non è un problema» : Nessuna nave tedesca sarà più inviata lungo la costa della Libia, secondo i media locali dietro la svolta ci sarebbe la linea dura del governo Conte sull’accoglienza

