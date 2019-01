L’Italia che sa sfruttare l’Europa

La Corte di Strasburgo ha chiesto alL’Italia di fornire cure mediche - cibo e acqua ai migranti a bordo della Sea Watch 3 : La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, si è espressa sul ricorso presentato lunedì contro il governo italiano dalla nave Sea Watch 3, che da giovedì si trova in acque territoriali con 47 migranti a bordo senza avere

Coldiretti : etichetta di origine - L’Italia si pone all’avanguardia in Europa : l’Italia si pone all’avanguardia in Europa nelle politiche per la trasparenza dell’informazione ai consumatori con l’etichetta di origine Made in Italy per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai cittadini ed impedire di spacciare prodotti stranieri come nazionali. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’approvazione da parte dell’aula del Senato della norma sull’obbligo di ...

Allerta Meteo - prima tempesta Atlantica in azione sulL’Italia : forti venti e piogge sulle Regioni tirreniche - caldo anomalo [LIVE] : 1/16 ...

“Quei nove minuti e mezzo che rivoluzionarono L’Italia” : Ha vissuto minuto per minuto a fianco di Silvio Berlusconi fino a quando s’è accesa la luce rossa della telecamera del Tg 4. Erano le 17,30 del 26 gennaio 1994 quando l’allora imprenditore-editore fece la sua apparizione sugli schermi tv di tutta Italia, annunciando la sua discesa in campo. E, ancora oggi, come allora, Emilio Fede, ricorda “commosso” quei nove minuti e ventinove secondi di videomessaggio trasmessi dagli studi del suo ...

Scherma – Fioretto maschile : L’Italia sul gradino più alto del podio - gli azzurri vincono la prova a squadre di Tokyo : La sfida finale ha visto la squadra azzurra composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, superare gli Stati Uniti col punteggio di 45-43 L’Italia del Fioretto maschile torna sul gradino più alto del podio. Dopo i due secondi posti conquistati nelle prime due gare stagionali, a Bonn ed a Parigi, il quartetto italiano vince la tappa di Tokyo del circuito di Coppa del Mondo. La sfida finale ha visto la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti in trionfo a Tokyo. Immediata rivincita delL’Italia contro gli USA : L’Italia si prende l’Immediata rivincita e conquista la vittoria nella prova a squadre di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokyo. Il quartetto azzurro composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45-43, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita a Parigi sempre dagli americani. Sul podio ci sale anche la Corea del Sud che ha sconfitto la Russia per ...

Trivelle - Salvini : “E’ inutile continuare a dire no al carbone - L’Italia ha bisogno di energia che costi meno” : “Abbiamo trovato una mediazione che tutela l’ambiente e le coste ma permette a chi sta lavorando di continuare e salva migliaia di posti di lavoro“. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a un gazebo a Milano, sulle Trivelle. “L’Italia ha bisogno di energia che costi meno, non si può dire no al gas, no al metano, no al carbone, no al petrolio, no al nucleare“, ha ...

Previsioni Meteo - ecco le 3 tempeste che colpiranno L’Italia tra i Giorni della Merla e il Weekend della Candelora : neve al Nord - forte maltempo con lo scirocco al Centro/Sud [MAPPE] : 1/4 ...

Europee - 25 anni dopo Berlusconi (ri)scende in campo : “L’Italia è il paese che amo…”. E attacca : “M5S pericolosi” : “L’Italia è il paese che amo. Con queste parole mi rivolsi agli italiani” nel ’94 “per salvare l’Italia da un grave pericolo”, “quello comunista”. Oggi c’è “un altro pericolo”, rappresentato dai Cinque stelle. “Per questo credo che l’appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi”. In un videomessaggio sui social Silvio Berlusconi celebra il venticinquesimo ...

Ciclismo su pista – Non solo le donne : L’Italia festeggia in grande ad Hong Kong - anche il quartetto azzurro è d’oro : Che spettacolo gli azzurri in coppa del mondo di Ciclismo su pista ad Hong Kong: anche il quartetto maschile d’oro nell’inseguimento Una giornata da incorniciare per il Ciclismo azzurro: sia il quartetto femminile che quello maschile hanno conquistato la medaglia d’oro nella tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo. Dopo la strepitosa gara delle azzurre è stato il turno dei giovani uomini a tirare fuori gli artigli per ...

Salvini : “Tav? I miei tecnici mi hanno dato numeri che dimostrano che l’opera va completata. Serve alL’Italia” : “La prossima settimana sarò a Chiomonte al fianco delle forze dell’ordine e a ribadire che i numeri in mio possesso dicono che l’opera va completata, che Serve all’Italia, che sono maggiori i costi per sospenderla rispetto ad ultimarla”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti durante la consegna di una villetta confiscata alla mafia a Roma, ribadisce il suo sì alla Tav e riapre lo ...

Giulio Regeni - tre anni dalla sparizione : in 100 piazze L’Italia che non dimentica torna a chiedere la verità sull’omicidio : Il 25 gennaio 2016 fa al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni. Il 3 febbraio sarebbe stato ritrovato morto, il corpo straziato da evidenti segni di tortura, lungo la superstrada che collega la capitale con Alessandria. Tre anni dopo la verità è ancora lontana, 5 agenti egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma i responsabili dell’omicidio non sono ancora individuati nonostante le promesse ...

La nave Sea Watch verso L’Italia. Salvini : “Ennesima provocazione - nessuno sbarcherà” : La Sea Watch 3, da cinque giorni nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole, si dirige verso Nord e cerca riparo sotto Siracusa al limite delle acque territoriali italiane. Spaventa il maltempo con onde alte sette metri e raffiche di vento a 70 chilometri l’ora. «Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone medite...

