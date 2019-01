Licenziato | si presenta l’ultimo giorno al lavoro vestito da Spider-Man e diventa l’idolo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Comersi all’ultimodidopo essere stati licenziati? La risposta migliore, sicuramente la più divertente, l’ha fornita un dipendente di una banca di San Paolo, in Brasile, che ha detto addio all’insopportabile giacca e cravatta per indossare un completo di-Man. E’ arrivato in ufficio, si è seduto alla scrivania tra lo stupore dei presenti e il malumore del capoufficio: “L’ultimodie questa persona sta facendo impazzire il capo”, la didascalia che accompagna lo scatto.I colleghi increduli hanno immortalato la scena con foto e video poi pubblicati su Instagram, una trovata che in pochi minuti èta virale con l’uomo osannato come idolo sui social e le visualizzazioni schizzate su Youtube. Si sdraia sugli armadietti, gira in ufficio distribuendo caramelle ai colleghi. “Sei davvero un ...