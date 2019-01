Lega Nazionale Dilettanti | Sibilia | “il nostro ruolo è stato determinante”

Un nuovo caso internazionale divide il governo. 'Via dall'Afghanistan' dice la Trenta. I no di Moavero e della Lega : L'annuncio del ministro della Difesa del ritiro completo - entro l'anno - dei nostri militari spiazza il colLega degli Esteri: 'non ne so nulla'. reazioni stizzite del Carroccio: 'è ancora tutto da ...

Da Lega A ok a doppio stage Nazionale : ANSA, - MILANO, 23 GEN - La Lega Serie A ha dato il via libera a un doppio stage della Nazionale, accogliendo la richiesta della Federcalcio. Lo ha deciso il Consiglio di Lega, a quanto apprende l'...

Lega - il consigliere Kurt Pancheri si lascia andare in aula : "Finocchi" - scoppia un caso nazionale : La Lega costretta a scusarsi per Kurt Pancheri, il consigliere comunale di Bolzano che in aula ha definito "finocchi" gli omosessuali. Ne è nato un caso politico e il commissario della Lega in Alto Adige, Massimo Bessone, in una nota ha parlato di "uscita infelice", "opinione di un singolo" e offesa

Scontri festa Lazio - il portavoce dell’associazione Nazionale Funzionari di Polizia : “la violenza non è solo Legata alla rivalità” : “I fatti di questa notte a Roma sono la dimostrazione evidente che la violenza degli ultras non è semplicemente legata alla rivalità tra tifoserie o incontri a rischio ma si tratta di condotte criminali che cercano di condizionare lo Stato e le istituzioni dello sport.” “Ieri i tifosi della Lazio stavano celebrando l’anniversario della fondazione della loro squadra, non avevano sul posto rivali da fronteggiare e ...

Lega calcio : "Prima coppa internazionale a cui assisteranno anche le donne" : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

La Lega Nazionale Del Cane #Buttaibotti consigli pratici per la sicurezza dei cani in vista di San Silvestro : Alcuni consigli pratici di LNDC per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici ...

Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani : convegno sulla Legalità : Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha promosso un’importante iniziativa scolastica a carattere Nazionale che si tenuta giorno 13 dicembre, dalle ore 09:15 in poi, nell’auditorium della scuola. Il titolo dato all’evento è stato: “Insieme per la legalità. Incontro con Giovanni Impastato”. La manifestazione, ideata e proposta dal Coordinamento e dall’organico di potenziamento di discipline giuridiche ed ...

Paolo Becchi - il rischio per Salvini dopo la svolta della Lega Nazionale : 'Se ricrea la Dc - perde identità' : Salvini forse pensa a creare un partito pigliatutto in grado di inglobare al proprio interno i moderati di Forza Italia, la destra della Meloni, il mondo cattolico e pezzi del M5s? Così però si ...

La Lega Pro a Bruxelles ad un confronto internazionale con Jacopo Tognon - Vice Presidente Lega Pro : Jacopo Tognon, VicePresidente Lega Pro, ha partecipato a Bruxelles a un confronto dal titolo “Erasmus+ Sport Cluster Meeting on “The Integrity of Sport” organizzato dalla European Commission. Nella due-giorni di lavoro è stato dedicato anche un panel alla lotta contro il match fixing nello sport. “Abbiamo avuto l’occasione di presentare a livello internazionale, dopo la tappa che la Lega Pro fece all’ONU, il modello Lega Pro in tema di ...

Liberia : compagnia elettrica statale denuncia - connessioni ilLegali sottraggono 60 per cento della copertura nazionale : Un tasso, quest'ultimo, che è fra i più bassi del mondo. La Liberia sta cercando di ricostruire il suo settore energetico, distrutto dalla guerra civile che ha coinvolto il paese fra il 1989 e il ...

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità - Lega del Filo d’Oro : per la piena inclusione “necessari cambiamenti culturali e adeguamenti normativi” : inclusione sociale, autodeterminazione e autonomia per le Persone con Disabilità. Ma non solo. Un vero e proprio cambiamento culturale per andare oltre l’handicap e vedere la Disabilità come una condizione che può essere superata, se supportata da un contesto e un ambiente favorevoli. Sono questi gli auspici della Lega del Filo d’Oro – che da oltre cinquanta anni si prende cura delle Persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e ...

Presente una deLegazione di Area Due Mari Taranto e Brindisi all’assemblea nazionale della CIA : Taranto – Agricoltori e Istituzioni insieme per realizzare un grande progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio italiano ma anche per

L'assurdo giorno del basket che si fa autogol EuroLega e Nazionale in contemporanea : Oscar Eleni Il basket di santa Lacerata oggi prevede lo scontro nei cieli europei fra le qualificazioni mondiali e l'Eurolega. La Nazionale non più tanto sacra e i club che pensano alla gloria e ai ...