Lea Contestabile Elementi di cosmografia amorosa alla Casa della Memoria e della Storia

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) 13 febbraio – 13 marzo 2019La mostra sarà inaugurata il 13 febbraio 2019 alle ore 18La mostra è concepita come un grande albero genealogico le cui radici sono ben piantate nel territorio abruzzese e in particolare ad Ortucchio (L’Aquila), paese natale dell’artista. Lea, mantenendo nella sua pratica artistica una matrice dforte componente sociale, con una specifica attenzione all’arte di genere, ha ideato un percorso espositivo che si svolge in tre momenti distinti – ladel territorio, lapersonale e lastorica – attraverso l’utilizzo del ricamo,fotografia e delle colle. Unastrettamente legata e condivisa con il patrimoniocollettività anche attraverso la rievocazione delle esperienze del padre Guido e dello zio don Odo, che nel dicembre 1943 portò in salvo le famiglie ebraiche Lehrer e ...