Le mamme che lavorano | le più stressate

Laura Perspicace - chi è l’angelo del web che fa ritrovare mamme e figli divisi alla nascita : Laura Perspicace è un "angelo" per molte persone che cercano i propri familiari. Da 10 anni, questa scrittrice catanese si dedica gratuitamente, attraverso la sua pagina web, ad aiutare figli adottivi a rintracciare la propria madre naturale. In tutti questi anni ha risolto più di 800 casi e a Fanpage.it ha spiegato come ci riesce. “Un adottato su tre ritrova la sua famiglia grazie alla mia pagina Facebook”.Continua a leggere

Irina Shayk e le mamme che non devono annullarsi «solo perché hai un figlio»

Aurora Ramazzotti : «Le mamme - che ci hanno dato le cose più importanti» : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in montagna Sono creasciute insieme Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, affiatate come sorelle, e oggi che mamma e figlia sono diventate grandi continuano ad essere molto complici e a raccontare il loro rapporto (anche) via social. L'ultima, ...

Per tutte quelle mamme che non fanno le torte : Non c’è madre a cui non sia stato chiesto dalla scuola partendo fin dal nido, impegno e partecipazione in attività parallele alla scuola. È la mamma che trova i costumi per la recita, la mamma che porta il materiale per il lavoretto di Natale o che va a farlo se i bambini sono troppo piccoli, la mamma a cui vengono chieste le ricette per il libro da vendere alla raccolta fondi per la scuola, la mamma a cui viene detto di fare torte e biscotti. ...

Papa Francesco alle mamme nella Cappella Sistina : “se i bambini hanno fame allattateli anche qui” : “Prima di continuare vorrei dirvi un’altra cosa: voi sapete che i bambini si sentono oggi in un ambiente che è strano, un po’ di caldo, troppo, sono coperti, sentono l’aria afosa: Un’altra cosa è che piangono perchè hanno fame. hanno fame. E un terzo motivo di piangere è il pianto preventivo: siccome è una cosa strana e non sanno cosa succederà, ma io piango per primo poi vedremo. E’ una difesa“. E ...

mamme al lavoro fino al parto - Battagliarin : 'Conquista di antiche schiavitù' : Giuseppe Battagliarin critico nei confronti della Legge di Bilancio Giuseppe Battagliarin , ex primario di Ginecologia e Ostetricia all'ospedale di Rimini e ora presidente della Commissione nascita ...

RISSA TRA mamme A RECITA DI NATALE/ Fortuna che a volte sono i bambini a educare gli "adulti" : A Gela , Caltanissetta, c'è stata una RISSA tra genitori per accaparrarsi i posti migliori in occasione della RECITA della scuola elementare.

Milano. Arrestate due mamme che nascondevano la droga in casa : Due donne Arrestate e un maxi sequestro di oltre 380 chili di hashish. Questo il risultato di un’operazione della Polizia

Uomini che comprano bambini e mamme che glieli cedono appena partoriti : Ma per Marissa tutto ciò è motivo di orgoglio, loda la possibilità di creare «genitori nuovi di zecca», «portare la luce nel mondo », pensare alla maternità surrogata «come a una estrema forma di ...

Prima fiducia sulla manovra ma resta alta la tensione : da mamme a scudo banche - le dieci misure chiave : A dare l'idea del clima teso, c'è il riapparire dell'ombra delle dimissioni , o della "liquidazione" da parte del M5s, del ministro dell'Economia. Smentiscono, nell'ordine, Di Maio , "Tria sta ...