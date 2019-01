La Via Francigena europea si incontra a Monteriggioni

Fibromialgia : in cammino lungo la Via Francigena per sensibilizzare l’opinione pubblica : Si lavora con grande impegno per la realizzazione dell’iniziativa che prevede un viaggio lungo la Magna Via Francigena. Scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica alla conoscenza della Fibromialgia, una malattia reumatica, spesso sconosciuta, classificata come sindrome dolorosa cronica, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso. Un cammino di nove giorni per rompere il silenzio sul fenomeno e sollecitare ...