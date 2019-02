Come previsto e pure peggio : -0 - 2% il Pil dell'ultimo trimestre 2018. Non accadeva da 5 anni. Italia in 'recessione tecnica' : L'Istat conferma, il Pil del quarto trimestre 2018 è negativo, è il secondo calo consecutivo col segno meno. Per l'Istituto di statistica lascerà il segno nelle prospettive di crescita 2019. Migliora ...

La tecnica dell'occhio 'calmo' che ha permesso a Djokovic di dominare Nadal : Il sogno di ogni atleta è entrare in forma perché poi, una volta salito a quel livello fisico, un giorno, all'improvviso, sa che, d'incanto, sarà tanto coinvolto e gratificato da estraniarsi col corpo e con la mente. Allora, ritroverà quella sensazione unica: entrerà in una bolla, perdendo il senso del tempo, e quindi scalerà marcia e vedrà la palla enorme, anticiperà ostacoli ed avversari, prevedrà situazioni e traiettorie, si sentirà il dio di ...

Cancro al colon - la nuova tecnica della colonscopia e la verità su quanto fa male : come ti salva la vita : «Ti salva la vita». Con queste quattro parole riparte la campagna nazionale per la colonscopia, l' esame principe per la prevenzione del tumore maligno del colon-retto, che dai cinquant' anni in su dovrebbe essere fatta da tutti, uomini e donne. Molto efficace per ottenere una diagnosi precoce delle

VIDEO Chievo-Fiorentina 3-4 - Highlights - gol e sintesi della partita. Sfida pirotecnica - doppietta Chiesa : La Fiorentina espugna per 3-4 il campo del Chievo nel lunch match della 21ma giornata della Serie A di calcio al termine di una partita pirotecnica. Doppio vantaggio toscano con Muriel e Benassi (in mezzo annullato il pari a Giaccherini), poi i veneti accorciano con Stepinski. Nella ripresa pari di Pellissier su rigore e Fiorentina in 10, ma i viola ribaltano la partita con la doppietta di Chiesa (in mezzo altro rigore fallito da Pellissier). A ...

Fertilità - Grecia : donna incinta grazie alla tecnica dell’embrione “con tre genitori” : La start up spagnola Embryotools ha reso noto che è stata impiegata la tecnica degli embrioni “con tre genitori” per risolvere un problema di inFertilità, consentendo una gravidanza: la start up sostiene che si tratta della prima volta che si usa questo metodo – ideato e utilizzato per evitare la trasmissione di una malattia genetica – per curare un problema di Fertilità. La donna sarebbe la prima arruolata in un vero e ...

Tagli capelli per l'inverno : il bob mosso - le chiome ricce e la tecnica delle graffiature : Nell'inverno 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli da sfoggiare. In particolare il protagonista sarà il bob di Lucy Boynton. Questa proposta riuscirà ad accontentare le donne di tutte le età. Adesso vedremo tutte le novità a riguardo. ...Continua a leggere

Sci di fondo – A Otepää Pellegrino out nella semifinale dello sprint in tecnica classica : vince Klaebo : Pellegrino fuori in semifinale a Otepää: è decimo nella sprint in tecnica classica vinta da Klaebo. A punti De Fabiani e Rastelli Federico Pellegrino chiude al decimo posto la sprint in tecnica classica di Otepää. Il campione valdostano, che com’è noto preferisce le gare in skating, ha terminato il proprio cammino in semifinale classificandosi al quinto posto nella propria batteria dominata dai norvegesi con Stenshagen primo, Valnes ...

Bankitalia taglia il Pil 2019 allo 0 - 6%<br>C'è lo spettro della recessione tecnica : L'ultimo bollettino della Banca d'Italia taglia ulteriormente le stime sul PIL 2019. Se durante le trattative con l'UE erano scese all'1% appena, ora crollano allo 0,6%, ossia lo 0,4% in meno rispetto alla precedente valutazione e soprattutto lontanissimo da quell'1,5% che, invece, aveva previsto il governo Conte.Secondo Bankitalia le cause di questo ulteriore taglio sono da rintracciare nei "dati più sfavorevoli sull'attività economica ...

Analisi tecnica : Euro FX Future dell'11/01/2019 : Chiusura dell'11 gennaio Lieve ribasso per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che chiude in flessione dello 0,29%. L'Analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del ...