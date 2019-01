La Sea Watch va a Catania Accordo raggiunto migranti in 7 Paesi Conte ' Sbarco a ore'

Caso Sea Watch - annuncio del Viminale : I 47 migranti saranno accolti da sette Paesi europei. «Si è aggiunto anche il Lussemburgo», ha spiegato Conte. Nominati i tutori dei minori

La nave Sea Watch verso il porto di Catania. Salvini : “Pm considerino le irregolarità a carico della ong” : Sembra concludersi la drammatica vicenda che vede a bordo della 'La Sea Watch3' 47 migranti. Fonti del Viminale, fanno sapere che il comandante dell'imbarcazione battente bandiera olandese e che fa capo a una ong tedesca, ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania dove è previsto l'arrivo per le 21. "La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l`accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente ...

Sea Watch - la Ong fa rotta verso il porto di Catania : non è ancora finita : Per Sea Watch non è finita: da Siracusa, infatti, è salpata alla volta di Catania, "perché ci sono centri per l'accoglienza dei minori che verranno immediatamente trasferiti", fanno sapere fonti del Viminale. I maggiorenni al contrario verranno "immediatamente portati all'hotspot di Messina". Manca

Conte : “Accordo con 6 Paesi - la Sea Watch ora può sbarcare”. La nave è diretta a Catania : La Sea Watch3 si sta dirigendo verso il porto di Catania. La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina. Il via libera arriva dopo l’accordo con alcuni governi Ue: «Siamo 7 Paesi, si è aggiunto anche il Lussemburgo», ha detto il presi...

Viminale : la Sea Watch va a Catania : 18.15 "La Sea Watch3 ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania". Lo fa sapere il Viminale. "La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per accogliere i minori.I maggiorenni saranno trasferiti all'hotspot di Messina". Intanto il Tribunale per i minorenni di Catania "ha nominato un tutore per ciascuno dei minori sulla Sea Watch al fine delle attività di tutela previste dalla disciplina interna e dalla ...

Sea Watch - l’annuncio del Viminale : I 47 migranti saranno accolti da sei Paesi europei. Il Tribunale dei minori ha nominato i tutori dei minori

Sea Watch - Conte : fra poche ore inizieranno operazioni di sbarco : Milano, 30 gen., askanews, - "Fra poche ore inizieranno le operazioni di sbarco dalla Sea Watch": lo ha annunciato il premier italiano Giuseppe Conte durante un punto stampa a Milano. "Si è aggiunto ...

Sea Watch - gli psicologi : 'Grave disagi per i migranti a bordo - dignità umana disprezzata e banalizzata' : 'Non vogliamo entrare nella polemica politica che oggi caratterizza il nostro Paese. Ma, come psicologi, non possiamo ignorare il grave stato di degrado fisico e psicologico in cui versano i migranti ...

Sea Watch - Viminale : "Nave diretta verso il porto di Catania". DIRETTA : Sea Watch, Viminale: "Nave DIRETTA verso il porto di Catania". DIRETTA La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l'accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all'hotspot di Messina Parole chiave: ...

Migranti - Viminale : 'Sea Watch va a Catania' : "Che in un gigante come l'Europa - ha concluso Bassetti -, dove ci sono le nazioni che hanno maggior benessere del mondo, si debba tergiversare tanto per accogliere 47 poveracci, di cui 11 bambini, è ...

Migranti - tutte le news su Sea Watch - Sky TG24 - : La vicenda della nave della Ong è in via di risoluzione dopo l'intesa con gli altri Paesi dell'UE. Intanto Martina, indagato con Orfini per la visita ai 47 Migranti, dice di essere pronto a difendersi,...

Sea Watch - migranti sbarcati a Catania (poi ricollocati in 6 paesi Ue) : Malta, Romania, Portogallo, Francia, Germania, Lussemburgo: sono questi i paesi che hanno dato disponibilità per accogliere...

Sea-Watch - video del capo missione : solidarietà importantissima : Milano, 29 gen., askanews, - "La vostra solidarietà è importantissima. Solo un immenso grazie. Per favore continuate così".Con queste parole, Kim Heaton-Heater, capo della missione Sea-Watch 3, la ...

Sea Watch - Lucano : “Esponenti Pd sulla nave? È paradossale - sono gli stessi che hanno approvato legge Minniti-Orlando” : “Il gesto fatto da alcuni parlamentari del Pd sul caso Sea Watch è paradossale. sono gli stessi che hanno approvato il decreto Minniti-Orlando. Allora vuol dire che si cambia non in funzione di una sensibilità ma della politica”. Così Mimmo Lucano, in una conferenza stampa nella sede di Left a Roma per la chiusura della campagna di candidatura di Riace a Premio Nobel per la pace. L'articolo Sea Watch, Lucano: “Esponenti Pd ...