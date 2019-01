La Roma di Di Francesco umiliata | perde 7-1 a Firenze

Roma - Di Francesco 'La responsabilità è mia - ma non mi dimetto'. Monchi per ora lo conferma 'Chiediamo scusa' : FIRENZE - 'La responsabilità di questa sconfitta è mia ma non mi dimetto. Chiedo solo scusa ai tifosi'. Eusebio Di Francesco è affranto dopo la debacle in Coppa con la Fiorentina: 'Credo che ogni ...

Roma - Di Francesco : "Non mi dimetto - deluso dalla squadra". Monchi chiede scusa : "Sono amareggiato ma non mi dimetto. Sono deluso dalla squadra. Basta alibi. Così non va". Rabbia Di Francesco dopo il tracollo della Roma a Firenze. "Per me è il giorno più difficile della mia vita, ...

Roma - Di Francesco : 'Deluso - ma non mi dimetto'. Monchi : 'Chiediamo scusa' : La Roma è fuori dalla Coppa Italia. Ma, soprattutto, i giallorossi sono stati umiliati a Firenze: i viola di Stefano Pioli hanno travolto la Roma, vincendo per 7-1. E a rompere il silenzio in casa ...

Roma - Di Francesco : 'Deluso ma non mi dimetto' : 'C'è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata al di sotto delle nostre possibilità,...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “Deluso dai giocatori ma non mi dimetto” : FIORENTINA ROMA DI Francesco – “C’è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze e di quelli che ci hanno seguito da casa. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata ampiamente al di sotto delle nostre possibilità, sono il primo a chiedere scusa per […] L'articolo Fiorentina-Roma, Di Francesco: “Deluso dai giocatori ma non mi dimetto” ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : “non mi dimetto”. Monchi : “giorno più doloroso della mia storia di ds” : “Oggi è il giorno più doloroso della mia storia di ds. Mai vissuto una cosa così, una partita del genere è dura e ora possiamo solo chiedere scusa a tutti i tifosi della Roma, quelli che erano qui e quelli che stavano a casa”. Sono le parole di Monchi Monchi, ai microfoni di Roma Tv, dopo la debacle contro la Fiorentina. “Immagino come possano stare oggi i tifosi – aggiunge – e io posso solo ripetere ...

Coppa Italia – Roma umiliata - Di Francesco chiede scusa : “prestazione vergognosa! Dimissioni? Lasciamo perdere” : Di Francesco commenta l’amaro ko di oggi della Roma contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia: l’allenatore giallorosso tra scuse e valutazioni “C’è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata al di sotto delle nostre possibilità, sono il primo a chiedere scusa per una prestazione ...

Roma. Di Francesco non ha intenzione di dimettersi : La Roma è stata umilia dai Viola di Stefano Pioli. I toscani hanno travolto i giallorossi 7-1. Il ds Monchi

7-1 Viola - Roma umiliata : Chiesa trascina la Fiorentina - Di Francesco rischia l’esonero! : Coppa Italia, Federico Chiesa ha dominato in lungo ed in largo portando in semifinale la Fiorentina con un 7-1 senza storia Dominio Viola al Franchi. Questa sera è andato in scena il secondo quarto di finale di Coppa Italia, con la netta affermazione della Fiorentina sulla Roma, sempre più in crisi dopo la rimonta subita in campionato dall’Atalanta. L’incontro odierno è stato gestito al meglio dalla squadra di Pioli, capace di ...

Fiorentina-Roma - dalle 18.15 La Diretta Di Francesco schiera Schick e Pastore : La seconda gara dei quarti di finale vede affrontarsi al Franchi Fiorentina e Roma, entrambe alla ricerca di una vittoria che svolti la stagione. Reduci dal colpo esterno agli ottavi sul campo del ...

Papa Francesco alla Rota Romana : capisaldi del matrimonio sono l'unità e la fedeltà : Papa Francesco ha ricevuto in udienza, ieri, 29 gennaio 2019, i membri della Sacra Rota in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Nel suo discorso ha espresso la preoccupazione per l'...

Roma - Di Francesco sulla lista di Paratici : 'I pizzini non mi piacciono - e Zaniolo me lo tengo stretto' : Ecco le parole di Di Francesco a Rai Sport alla vigilia di Fiorentina-Roma Come è stato il day after di Atalanta-Roma? Siamo dispiaciuti del risultato per come si era messa la partita, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Non è la prima ...

Fiorentina-Roma conferenza Di Francesco : “Non possiamo sbagliare” : FIORENTINA ROMA conferenza DI Francesco – ‘‘Il fatto che ci sia subito una partita per rifarsi è la fortuna del calcio. A Bergamo abbiamo giocato un grande primo tempo e una ripresa deficitaria sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo crescere e soprattutto in una partita secca come quella di domani abbiamo pochissimi margini di […] L'articolo Fiorentina-Roma conferenza Di Francesco: “Non possiamo ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : 'Occhio a Muriel - non possiamo permetterci più errori' : "Ci teniamo tanto alla Coppa Italia, c'è voglia di andare avanti. Cercheremo di conquistare la semifinale , sapendo che giochiamo fuori casa davanti a tanti tifosi viola". Così l'allenatore della Roma,...