formiche

: RT @formichenews: La navigazione aerea del futuro (anche senza Gps) arriva dalla #Sardegna. L'articolo di @SPioppi @MinisteroDifesa https… - pietro_nurra : RT @formichenews: La navigazione aerea del futuro (anche senza Gps) arriva dalla #Sardegna. L'articolo di @SPioppi @MinisteroDifesa https… - formichenews : La navigazione aerea del futuro (anche senza Gps) arriva dalla #Sardegna. L'articolo di @SPioppi @MinisteroDifesa… - Politica111 : La navigazione aerea del futuro (anche senza Gps) arriva dalla Sardegna -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Di sicuro, ha aggiunto, "non è una questione di one way traffic; ne possiamo beneficiare entrambi", soprattutto per i settori di punta dell'economia di Malta: "servizi finanziari e turistici, ma ...