La mamma di Elena | «Sì ai detenuti tappa-buche ma il Comune sa solo delegare»

mamma Elena Aubry : rifare guardrail per proteggere motociclisti : Roma – Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, la 25enne morta su via Ostiense a Roma il 6 maggio in sella alla sua moto, e’ intervenuta ai microfoni della trasmissione L’Italia s’e’ desta, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Roma, primo risarcimento per i danni da buche ma il Comune si difende: ...