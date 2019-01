La gaffe di Mihajlovic | I bolognesi? Sono romagnoli

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Non bastava il terzultimo posto in classifica con 14 punti, a -3 dalla zona salvezza. Il nuovo allenatore del Bologna, Sinisa, durante la sua prima conferenza stampa si è dato la zappa sui piedi con una dichiarazione che ha fatto storcere il naso ai tifosi emiliani, che già lo conoscevano dopo l'esperienza sulla panchina rossoblù nella stagione 2008/2009. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sul suo rapporto con la città, il tecnico serbo ha commesso unaimperdonabile. "I? Si sa, igente forte e gentile". Frase che ha fatto saltare sulla sedia i presenti e sul divano i telespettatori di Bologna che, come noto, è un centro dell'Emilia e non della Romagna. È un po' come se a un triestino si desse del friulano, o a un bresciano del bergamasco.A parte lo strafalcione geografico-territoriale, il resto della conferenza stampa diè ...