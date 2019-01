La Fiorentina ospita la Roma in Coppa Italia | ecco dove seguire la gara in Tv

Calcio - Coppa Italia 2019 : la Fiorentina ospita la Roma per sognare un posto in semifinale che manca dal 2015 : La Coppa Italia 2019 entra nella fase più calda degli incontri ad eliminazione diretta con dei quarti di finale molto interessanti in cui potremo assistere al meglio che il Calcio Italiano possa esprimere in questo momento. Nell’edizione 2019 della Coppa Nazionale infatti non si è verificata sinora nessuna eliminazione anticipata a sorpresa di una big, con le prime otto classificate dell’ultima Serie A (qualificate di diritto agli ...

