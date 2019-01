La Fed lascia invariati i tassi Mercati festeggiano

La Fed lascia invariati i tassi. "Pazienti" su nuovi aumenti : La Fed ribadisce che una espansione dell'economia e una crescita dell'occupazione sono i 'risultati più probabili' per gli Stati Uniti. Ma il quadro internazionale si è fatto 'contraddittorio', dopo ...

Fed lascia tassi invariati fra il 2 - 25% e il 2 - 50% : La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. La Fed sarà ''paziente'' nel decidere i futuri rialzi dei tassi di interesse. La ...

Paola Di Benedetto e Fede non si sono lasciati ma è crisi : il motivo : Perché Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji & Fede non si seguono più su Instagram È ufficialmente crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede. Da qualche giorno i due non si seguono più su Instagram. Non solo, come riporta il settimanale Chi, l’artista ha tolto […] L'articolo Paola Di Benedetto e Fede non si sono lasciati ma è crisi: il motivo proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 / Anticipazioni : Marco Alimenti e Federico in sfida - Tish lascia la scuola? : Amici 18, Anticipazioni e news dalla scuola: Marco Alimenti sfiderà Federico nella puntata di sabato. Intanto altri cantanti sono a rischio

Nuovo colpo di scena in casa Ferrari - prosegue la ristrutturazione del Cavallino : un altro Fedelissimo lascia Maranello : Nuovi cambiamenti in casa Ferrari dopo l’arrivo di Mattia Binotto sul ponte di comando, prosegue la ristrutturazione dell’organigramma del Cavallino Dalla scorsa stagione sportiva molte cose sono cambiate a Maranello, a partire dal capo della Gestione Sportiva. Salutato Maurizio Arrivabene, sul ponte di comando è salito Mattia Binotto, diventato ufficialmente team principal ormai da qualche settimana. LaPresse/Photo4 L’ex ...

MotoGp – Presentazione Honda 2019 - Marquez giura Fedeltà : “non ho nessuna intenzione di lasciare questo team” : Il pilota spagnolo ha parlato nel corso della Presentazione della Honda 2019, giurando fedeltà al team giapponese Il giorno tanto atteso è arrivato, la Honda presenta al mondo la nuova RC213V che verrà affidata a Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Un dream team che spaventa e non poco gli avversari, considerando i dodici titoli mondiali vinti dalla coppia tutta spagnola del team giapponese, deciso a bissare i successi del 2018. Intervenuto nel ...

Polemica Real Madrid contro il VAR : Perez lascia la Federcalcio : Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ritiene che il VAR sia utilizzato male e spesso contro la sua squadra L'articolo Polemica Real Madrid contro il VAR: Perez lascia la Federcalcio è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chiara Ferragni e Fedez lasciano l'Italia?/ Carriera in pausa e futuro nell'imprenditoria : gli indizi : Chiara Ferragni e Fedez lasciano l'Italia in favore degli Stati Uniti? Ecco i potenziali indizi che potrebbero far pensare il trasloco.

Grande Fratello - Federica Lepanto lasciata dal fidanzato : "E' un Natale molto triste per me" : Federica Lepanto è la vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Negli ultimi anni, si è parlato dell'infermiera di 25 anni proveniente da Salerno unicamente per la sua storia d'amore con il fidanzato Gianfilippo Lavuri che ebbe una battuta d'arresto nel giugno dell'anno scorso ma che, successivamente, ricominciò dopo un periodo di crisi superato.Non è stato un bel Natale per Federica Lepanto che, tramite i social ...

Fedez lascia X Factor? “Non so cosa farò - ma va bene così” : Fedez lascia X Factor? Le ultimissime parole del giudice chiariscono tutto Fedez lascerà X Factor davvero? Da qualche settimana stiamo cercando di capire cosa ne sarà dei giudici di questa edizione e saranno mesi lunghi in attesa di scoprire la nuova giuria. Ci sono abbandoni ormai sicuri, altri sarebbero in ballo e tra questi c’era […] L'articolo Fedez lascia X Factor? “Non so cosa farò, ma va bene così” proviene da ...

"Quota 100 è una vera e propria beffa che lascia intatta la Fornero". Il Domenicale di Controlacrisi a cura di Federico Giusti : Le statistiche fotografano un paese bisognoso di investimenti e di crescita, la polemica sterile e stucchevole tra il partito dell'austerità e il cosiddetto sovranismo è fuorviante, la politica ...

Sherol lascia XFactor. Scintille tra Fedez e Agnelli. A mettere tutti d'accordo ci pensa Anastasio : Conclusione inaspettata per il sesto live di X-Factor. In una puntata che corre via veloce con grande ritmo e pochissime pause, il verdetto del televoto spiazza tutti. Ad abbandonare i sogni di gloria, a un passo dalla finale al Forum di Assago, è Sherol, da molti considerata la candidata numero uno alla vittoria di questa edizione. Per Manuel Agnelli, che crede tantissimo in lei, è un duro colpo. Eliminata la ragazza romana di ...