La Corte europea dà ragione all’Italia | sì assistenza alle persone | no sbarco obbligatorio

Sea Watch - la Corte europea dei Diritti dell’uomo : “Sì assistenza dei migranti a bordo - no alla richiesta di sbarco” : Sì all’assistenza a bordo, no allo sbarco. È questa la posizione della Corte europea dei Diritti dell’uomo sul caso della nave Sea Watch 3, con la Cedu che ha chiesto al governo italiano di “adottare tutte le misure necessarie, il prima possibile, per fornire” ai migranti a bordo della Sea Watch 3 “adeguate cure mediche, cibo, acqua e generi di prima necessità”, ma “non” accoglie “la richiesta dei ...

Sea Watch - il governo ricorre alla Corte europea. Salvini : 'Sì a sbarco solo se poi trasferiti in Germania o Olanda' : Palazzo Chigi depositerà oggi a Strasburgo una memoria difensiva sulla vicenda della nave Sea Watch con 47 migranti a bordo da giorni ancorata a largo delle coste siciliane, sostenendo che la ...

Sea Watch - Palazzo Chigi alla Corte europea : guerra totale con l'Olanda : Il governo italiano chiama in causa la Corte europea per i diritti dell'uomo sul caso della nave Sea Watch, dopo che l'Olanda ha detto che non si prenderà mai i 47 migranti che da giorni si trovano a bordo della nave della Ong ancorata al largo del porto di Siracusa. In una nota Palazzo Chigi spiega

Sea Watch 3 - Governo : “Caso alla Corte europea - pronti a corridoi umanitari per l’Olanda” : Il Governo fa sapere di essere pronto a mettere a disposizione dei migranti a bordo della Sea Watch 3 corridoi umanitari per arrivare in Olanda. Ora il caso, fa sapere Palazzo Chigi, verrà giudicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: per l'esecutivo la giurisdizione sul caso è dell'Olanda e non dell'Italia.Continua a leggere

E ora la Corte dei conti europea vuole indagare sugli aiuti all'Italia : Suscitò un certo stupore l'ammissione, oramai datata, della cancelliera Angela Merkel sull'Italia lasciata sola nell'accoglienza ai migranti e altrettanto la conferma affrettata del commissario Pierre Moscovici. Quelle parole trovarono una poderosa eco non soltanto in tutta Europa ma anche oltreoceano. E tanto tuonò che piovve. Già, perché è vero che sono passati più di sei mesi da quelle dichiarazioni ma proprio adesso la Corte dei conti ...

Per la Corte di Giustizia europea la Brexit è revocabile : (a cura di Gian Luigi Tosato per europea. Parlano i fatti)La Corte di Giustizia ha riconosciuto una terza opzione al Regno Unito oltre alle due espressamente contemplate dall'art.50 TUE: non solo uscita con accordo o uscita senza accordo (come previsto dal Trattato), ma anche revoca della notifica di recesso prima della scadenza dei due anni o della proroga pattuita con l'Unione.La dottrina era fortemente divisa sulla questione: per taluni la ...

Mancata bonifica Ilva - Corte europea diritti condanna Italia : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito all'unanimità che i responsabili dell'accieria Ilva di Taranto e le autorità competenti Italiane hanno violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea su diritti umani, per la persistenza della situazione di pericolo per l'ambiente e la salute umana della popolazione nelle aree vicine agli ...