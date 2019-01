Karina Cascella | la verità dietro alla sua assenza a Domenica Live

Karina Cascella guarda che festa di compleanno : Karina Cascella ha festeggiato i suoi 39 anni in grande stile, insieme agli amici e ai familiari in un ristorante stellato milanese, con una torta deliziosa, regali da sogno e l’amore della figlia Ginevra Angelucci e del fidanzato Max Colombo. Tra gli invitati, anche Salvatore Angelucci, ex compagno di Karina, e la sua attuale partner Alessandra Gallocchio. Divertimento, risate e tanto affetto per Karina Cascella, ma a rendere speciale la ...

Karina Cascella seno in vista sui social/ Foto sexy : haters contro l'ex opinionista di Uomini e Donne : Karina Cascella, seno in vista sui social: gli haters attaccano l'ex opinionista di Uomini e Donne che risponde per le rime.

Insulti alla figlia di Beatrice Valli - la reazione di Karina Cascella : "Siete persone schifose" : Sui social c'è chi continua ad insultare la piccola Bianca, figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini. Ma questa volta scende...

Marco e Beatrice - insulti e offese alla figlia Bianca : interviene Karina Cascella : Beatrice Valli, non si placano gli insulti per la figlia Bianca sui social Ci sono stati ancora offese e insulti per la piccola Bianca, la figlia di Marco e Beatrice. Purtroppo non è la prima volta che parliamo di questo fenomeno, che non accenna a placarsi. La cattiveria sui social network regna sovrana, i leoni […] L'articolo Marco e Beatrice, insulti e offese alla figlia Bianca: interviene Karina Cascella proviene da Gossip e Tv.

Karina Cascella - lo scatto hot infiamma il web : "Scusate non ho resistito" : L'opinionista di Domenica Live ha postato su Instagram un selfie ad alto tasso di sensualità che ha subito scatenato i...

Giulia De Lellis e Irama / Primo Natale insieme - Karina Cascella : 'Belli e giovani. Si amano - li adoro!' : Primo Natale insieme per Giulia De Lellis e Irama. Come lo trascorreranno? Intanto Karina Cascella ammette: 'Giovani e belli. Si amano, li adoro!'

Karina Cascella contro l’ ex tronista Rosa Perrotta : duro scontro sui social : Karina Cascella e Rosa Perrotta si scontrano sui social senza esclusione di colpi: ma quale sarà il motivo che ha alimentato questo scontro? Che Rosa Perrotta e Karina Cascella non provassero reciproca simpatia era già di dominio pubblico ma nelle ultime ore l’astio si è ulteriormente acuito: le due sono state protagoniste di un duro scontro sui social e il motivo della lite è legato ai ritocchini estetici. Le due avevano già battibeccato ...

Sui social Karina Cascella in difesa di Costanza Caracciolo : Non è la prima volta che Costanza Caracciolo viene presa di mira sui social ma stavolta a difenderla è arrivata Karina Cascella. Costanza da poco diventata mamma di Stella nata dalla sua relazione con Bobbo Vieri, durante la gravidanza era già stata attaccata sui social per la sua forma fisica costringendo l’ex velina a rispondere per le rime. Stavolta a scatenare le ire degli haters alcuni scatti postati da Costanza, rei secondo alcuni ...

