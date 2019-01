Juventus | Allegri | ' Serata storta | l' Atalanta ha meritato Non sono preoccupato per la

Atalanta-Juventus - Gasperini : ”Siamo stati superiori” Allegri : ”Nessun dramma”. : ATALANTA JUVENTUS Gasperini – Juventus fuori dalla Coppa Italia. All’Azzurri d’Italia di Bergamo l’Atalanta riporta sulla terra l’armata, questa sera tutt’altro che invincibile, di Massimiliano Allegri. Un secco 3-0 che non ammette repliche e che mette il tecnico dei bianconeri di fronte ai limiti della squadra, soprattutto in difesa. Termina ai quarti di finale la […] L'articolo Atalanta-Juventus, ...

Fallimento Juventus - la stagione rischia di diventare un incubo : il flop Ronaldo e tutti gli ‘orrori’ di Allegri : E’ già Fallimento Juventus, inaspettato considerando l’importantissima campagna acquisti portata avanti dai bianconeri, su tutti l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Addio Triplete per la squadra di Allegri, la Juventus è stata infatti eliminata nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Anzi umiliata dall’Atalanta. Partita incredibile della squadra di Gasperini che almeno oggi ha dimostrato di essere superiore ma ...

Coppa Italia – Juventus out - Allegri difende i bianconeri : “non possiamo rimproverargli nulla! Vincere sempre? Da matti pensarlo” : Massimiliano Allegri ‘difende’ i giocatori della Juventus dopo l’eliminazione di oggi dalla Coppa Italia a causa del 3-0 contro l’Atalanta Le sfide di oggi dei quarti di finale di Coppa Italia hanno regalato sorprese incredibili: dopo il pesantissimo ko della Roma per 7-1 contro la Fiorentina, l’Atalanta ha clamorosamente eliminato la Juventus dalla competizione. Un secco 3-0, grazie alla rete di Castagne e ...

Juventus umiliata - la big in campo è l’Atalanta : Gasperini ‘imbavaglia’ Allegri - 3-0 che non lascia repliche [FOTO] : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus : ecco la probabile formazione di Allegri : TORINO - Dopo il successo in rimonta in campionato contro la Lazio , la Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia : i bianconeri affronteranno questa sera ...

Atalanta-Juventus : Allegri convoca Caceres ma rinuncia a Mandzukic : TORINO - L' Atalanta ospita la Juventus all'Atleti Azzurri d'Italia per i quarti di Coppa Italia . Per i bianconeri non è una partita facile, la squadra di Allegri ha faticato nell'ultima giornata di ...

Bruno Alves-Juventus - Allegri rivela : “Ecco la verità sul mercato” : Bruno ALVES- Massimiliano Allegri fa chiarezza in conferenza stampa in vista dell’imminente match di Coppa Italia contro l’Atalante e soprattutto a pochi giorni dalla chiusura del mercato. L’infortunio di Bonucci potrebbe spingere la Juventus alla corsa ad un nuovo centrale difensivo. Questa la prima idea iniziale, idea stroncata sul nascere da Massimiliano Allegri, il quale […] L'articolo Bruno Alves-Juventus, Allegri ...

Juventus - Allegri : 'Megafavoriti in Champions? Non è scritto' : 'Sento sempre parlare di Atletico Madrid. E' una partita di calcio, non c'è scritto da nessuna parte che la Juve è la favorita, si parla come se dovessimo solo aspettare il 1° giugno per vincere la ...

Juventus - ALLEGRI : 'CHAMPIONS? NON SIAMO LA MEGA-FAVORITA'/'Matuidi in campo ha riposato. Contro l'Atalanta..' : Massimiliano ALLEGRI nella conferenza stampa della vigilia Contro l'Atalanta affronta diversi temi. Da Ronaldo alla Champions, poi la stoccata a Matuidi...

Allegri sbotta : "Juventus favorita per la Champions? Roba da folli" : Vigilia di Coppa Italia 'agitata' per Massimiliano Allegri che durante la conferenza stampa prima del match contro l'Atalanta, che si giocherà in partita secca a Bergamo, è parso un po' nervoso ...

Juventus - Allegri sbotta in conferenza stampa : 'Roba da folli' - : Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta ha parlato del particolare momento della Juventus , che nonostante la vittoria contro la Lazio ...

Atalanta-Juventus - Allegri in conferenza : “Pjanic e Khedira tornano” : Atalanta-Juventus, Allegri parla in conferenza- A soli due giorni di distanza dalla sofferta vittoria di Roma per la Juventus è di nuovo tempo di vigilia. Domani a Bergamo si scende in campo per i quarti di finale di Coppa Italia, partita secca contro gli uomini di Gasperini che in questa stagione sono andati vicinissimi a […] L'articolo Atalanta-Juventus, Allegri in conferenza: “Pjanic e Khedira tornano” proviene da Serie A ...

Juventus - Allegri tira un sospiro di sollievo : “l’infortunio di Bonucci è meno grave del previsto” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta, parlando dell’infortunio di Bonucci “L’infortunio di Bonucci è meno grave del previsto, abbiamo la speranza di riaverlo il prima possibile e questa è una buona notizia“. Lo dice Massimiliano Allegri, parlando del difensore alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia. Alfredo Falcone – ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Atalanta Juventus : Allegri senza Bonucci - spazio a Rugani. Diretta tv - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Juventus: alla vigilia della partita per i quarti di Coppa Italia all'Atleti Azzurri d'Italia, notizie su moduli e titolari.