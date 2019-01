Juve | tanti saluti al triplete | l' Atalanta asfalta 3-0 i bianconeri

Juventus - brutte notizie per Allegri : tre defezioni importanti in vista del match con la Lazio : L’allenatore toscano dovrà fare a meno di tre giocatori importanti in vista del match contro la Lazio Tre assenze pesanti per la Juventus in vista del match contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pjanic, Cancelo e Khedira che non recupereranno in tempo per la sfida con i biancocelesti. PJANIC – LaPresse – Fabio Ferrari Questo il comunicato del club: “i ...

Juve - Allegri consola Ronaldo : "I rigori importanti sono altri" : 'I rigori importanti sono altri e poi in allenamento ne aveva sbagliato uno simile…'. Massimiliano Allegri sa sempre come sdrammatizzare, anche se di mezzo c'è un mostro sacro come Cristiano ...

Juventus – Bentancur pronto a ripartire : “vacanze importanti - ma ora siamo concentrati” : Le sensazioni di Bentancur alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Juventus al rientro dalle vacanze di Natale “Le vacanze sono state importanti per riposare un po’ e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere la prossima sfida“. Rodrigo Bentancur è pronto a ripartire. Il centrocampista ha vissuto una prima parte di stagione straordinaria, crescendo di partita in partita. E non sono ...

Matuidi : 'Juve tra i top nel mondo. 2018 magnifico - ho realizzato tanti sogni' : Sono arrivato alla Juventus una delle grandi d'Europa e del mondo. E sono contento anche di aver vinto i primi titoli con la Juventus. È stato un anno magnifico'.

Tanti auguri a chi insegue : sono già campioni d'Italia? Con la Juventus non c'è storia : Nelle ultime settimane qualcuno ha suggerito un paradosso: cioè che la Juve sarebbe diventata campione d' Italia prima ancora che d'inverno. Detto che, di questo passo, l' aritmetica già a Pasqua ...

Luciano Moggi : 'La mia visita alla Juventus? Tanti auguri anche ai rosiconi' : Ci sono ancora però Nedved e Pessotto come dirigenti: a tutti loro i miei auguri e che Dio li protegga da un mondo che, per questioni di rivalità, vorrebbe uccidere i forti, coloro che in campo e ...

Marchisio e l’addio alla Juve : “Era il momento giusto dopo tanti anni - ora sto bene allo Zenit” : In un’intervista rilasciata a La Stampa Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha spiegato l’addio ai bianconeri, squadra nella quale è nato calcisticamente: “Era il momento giusto dopo tanti anni a Torino avevo dato tutto. Trovare ogni stagione nuova linfa, nello stesso ambiente, con le stesse persone è dura. Migliorarsi con costanza in una sola società è complicato, per questo chi riesce ...

Juventus-Inter - Spalletti : “Non siamo stati costanti nei 90'” : Juventus-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato della sconfitta della squadra nerazzurra contro la Juventus: “Ci sono situazioni in cui non si riescono a leggere e invece la Juventus sulle interpretazioni non sbaglia mai nulla. Certo che se passavamo in vantaggio potevamo fare la […] L'articolo Juventus-Inter, Spalletti: “Non siamo ...

Juve - Paratici : 'Abbiamo tanti giocatori di qualità - Allegri è un maestro' : Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Valencia: ' Bisogna qualificarsi . Poi noi non guardiamo tanto al risultato quanto alla prestazione che facciamo, se giochiamo come sappiamo ...