Italia-Usa | Tria a Washington | Rafforzare partnership economica e strategica

Giovanni Tria in Usa : "Il debito dell'Italia non è un rischio" : L'Italia non è un Paese a rischio. E anche il suo elevato debito pubblico non è oggi meno sostenibile rispetto al passato: Giovanni Tria - in missione negli Usa dopo aver toccato Londra, Mosca e Pechino - consegna un messaggio rassicurante anche nelle mani di istituzioni e investitori americani, pur non nascondendo le incertezze legate al deterioramento dell'economia mondiale e il pericolo di una nuova recessione dietro l'angolo: ...

Motocross delle Nazioni 2018 - l’Italia perde il secondo posto a causa della squalifica di Cervellin : Alcune irregolarità riscontrate nella benzina del pilota azzurro hanno portato alla sua squalifica e, conseguentemente, a quella dell’intero team Italia La Federazione Motociclistica Internazionale ha reso noti gli esiti delle verifiche tecniche effettuate all’ultima edizione del Motocross delle Nazioni in USA. Le analisi hanno riguardato ventisette diverse componenti chimiche del carburante e quelle eseguite sulla benzina ...

Parsons Dance : la danza atletica made in USA arriva in Italia : Gli show, sempre richiestissimi, sono già andati in scena nei cinque continenti, in 22 paesi e in più di 383 città, nei più importanti teatri e festival di tutto il mondo, fra i quali il The Kennedy ...

Boxe – Verso la sfida Tommasone-Valdez : l’Italiano partito per gli USA : Carmine Tommasone negli USA in vista della sfida mondiale con Oscar Valdez Carmine Tommasone è partito alla volta di Frisco, in Texas, dove il 2 febbraio sfiderà il campione del mondo dei pesi piuma Wbo Oscar Valdez (24-0 con 19 ko) al Ford Center, un impianto da 12.000 posti all’interno del quartier generale della squadra di football americano dei Dallas Cowboys. Di fronte ad una platea cosivasta, Carmine Tommasone non può ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Piazza Affari guarda alle trimestrali Usa - 29 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda principalmente alle trimestrali delle società Usa visto che ci sono pochi dati in agenda

Afghanistan - accordo USA-Taliban e il ruolo dell'Italia : Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di principio con i talebani sulla pace in Afghanistan come spiegato oggi al New York Times dal delegato Usa per il paese asiatico Zalmay Khalilzad. Dopo una serie di colloqui avvenuti in Quatar, i rappresentanti dei talebani, che controllano ancora buona parte del paese nonostante i 100 miliardi di $ spesi in 17 anni di invasione militare, si impegnano a evitare che l'Afghanistan "diventi una ...

Menopausa - endometriosi e scoliosi : le malattie più cercate dagli Italiani nel 2018 : Complici i ritmi frenetici della quotidianità e il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nelle abitudini e nello stile di vita delle persone, quasi la totalità degli italiani (85%) si affida alla rete per trovare informazioni sulla propria salute e per chiarire dubbi su sintomi e patologie. Ma quali sono state le malattie più ricercate nel Bel Paese durante l’anno appena concluso? Per scoprirlo, MioDottore – piattaforma leader in Italia e ...

Auto usate - il motore diesel è ancora il più amato dagli automobilisti Italiani : Sarà anche demonizzato dal mondo della politica, che lo ha già condannato all’estinzione. E forse non “tira” più come una volta sul mercato del nuovo. Sta di fatto che, pure nel 2018, il motore diesel ha continuato a piacere agli italiani, specie nel cofano delle Auto usate. Così come il mercato delle vetture green, pure se i numeri rimangono ancora marginali. Le Auto di seconda mano acquistate hanno un’età media di 8,3 anni e a ...

Roma-Reggio Calabria - Udicon accusa TrenItalia : "In ritardo quasi l'80% dei Frecciargento" : Una tratta sotto accusa per ritardi endemici. E la richiesta di un tavolo tecnico insieme al Ministero e all'autorità per i trasporti per discutere della questione. L'associazione di consumatori ...

Moavero a Gerusalemme : “L’Italia condanna le minacce dell’Iran contro Israele” : «L’Italia condanna senza esitazione ogni proposta di distruzione e di aggressione nei confronti di un altro Stato». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, rispondendo a una domanda sulle minacce dell’Iran a Israele durante un incontro con la comunità ebraica di origine italiana allo Yad Vashem di Gerusalemme....

Karate - Premier League Parigi 2019 : pioggia di medaglie per l’Italia! Maresca e Crescenzo d’argento - Bottaro e Busà di bronzo : È stata una domenica decisamente positiva per l’Italia nella prima tappa della Premier League di Karate 2019. Sono arrivati cinque piazzamenti da podio ma, purtroppo, è mancata solo la medaglia del metallo più prezioso. Andiamo a conoscere i risultati di tutte le finali odierne di Parigi, per una domenica davvero intensa e ricca di emozioni. DONNE Kata donne successo per la giapponese Kiyou Shimizu davanti alla spagnola Jaime Sandra ...