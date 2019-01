Italia partecipa a progetto per la difesa della tartaruga marina

Zero Robotics : record di partecipazione Italiana alle finali mondiali : Sono in partenza da tutta Italia gli studenti delle tredici squadre italiane finaliste del Campionato Mondiale di Zero Robotics e di altre tre che, pur non finaliste, vengono ad assistere a tifare per i loro coetanei e, in ultima analisi, per l’Italia stessa. Un totale di oltre cento, fra studenti e docenti, la più ampia delegazione italiana dall’inizio della competizione, iniziata otto anni fa quasi per gioco grazie al Politecnico di Torino, ...

Programmare minisatelliti - ecco le 11 squadre di studenti Italiani che partecipano alla finale della gara Zero Robotics : Oggi studenti di licei e istituti tecnici italiani provenienti da tutta Italia partecipano alla finalissima della competizione spaziale Zero Robotics 2018/19, giunta all’ottava edizione. Si tratta una gara di programmazione organizzata dall’Agenzia Spaziale statunitense (NASA) e dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), indirizzata agli studenti delle scuole superiori di tutto il mondo. Fra le 150 squadre che si sono iscritte ...

Huawei RomaOstia - Meucci e Straneo star della mezza più partecipata d'Italia : L'EXPO AL SALONE DELLE FONTANE L'Expo Huawei RomaOstia, ritorna al Salone delle Fontane dell'EUR, con espositori di grande qualità e servizi strettamente collegati al mondo della corsa e con la ...

Il servizio PlayStation Now arriva in Italia : come partecipare alla Beta su PS4 : Nonostante PlayStation 4 sia sulla cresta dell'onda fin dal lancio, Sony pare non volersi affatto adagiare sugli allori. Mentre in rete si affollano le prime indiscrezioni sulla successiva PlayStation 5, il colosso giapponese punta infatti ad arricchire l'esperienza offerta dalla sua attuale console. Non solo a colpi di affascinanti esclusive - in futuro potremo giocare, tra gli altri, a Death Stranding e The Last of Us Part II - ma anche sul ...

Obiettivo Terra 2019 : ancora due mesi per partecipare al concorso nazionale dedicato ai Parchi e alle Aree Marine Protette d’Italia : Restano ancora due mesi per poter partecipare alla decima edizione del concorso di fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus. Obiettivo del concorso è di sostenere le Aree Protette italiane nel faticoso compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e, con esso, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2019 : gli Italiani partecipanti - Innerhofer e Paris ci provano : Venerdì 18 gennaio si disputerà la Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulla mitica pista svizzera inizierà il lungo weekend di gare che poi culminerà con la leggendaria discesa di sabato e lo slalom di domenica. La prima Combinata alpina della stagione prevede la partecipazione di sei azzurri: Christof Innerhofer e Dominik Paris, nostri discesisti di punta, cercheranno di lottare per un ...

Geraint Thomas correrà il Tour - ma potrebbe partecipare anche al Giro d'Italia : Geraint Thomas, primo gallese a vincere il Tour de France e primo corridore in grado di interrompere il dominio di Chris Froome, suo compagno di squadra nelle corsa a tappe francese, ha già dichiarato che prenderà parte all'edizione 2019, nel tentativo di bissare il successo della stagione precedente ed indossare quindi nuovamente la maglia gialla. C'è però una possibilità che Thomas decida di partecipare anche al Giro d'Italia, che si disputerà ...

Chi sono le 44 startup Italiane che partecipano al Ces 2019 di Las Vegas : Oltre 1.100 startup provenienti da più di 40 paesi diversi. Al Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas, la più grande fiera della tecnologia deI consumo, va in scena anche il più grande evento dedicato alle nuove imprese, a caccia di visibilità e investitori. Uno spazio, al Sands Expo (Eureka Pa

Poderosa - la partecipazione alla Coppa Italia è finalmente realtà : LA CRONACA Il primo canestro della partita corrisponde alla tripla di Negri , poco dopo allungata dallo stesso con un affondo da due. La Hertz accorcia sul 3-5 , un risultato che stenta a schiodarsi ...

Enea : All'Industry Day oltre 170 partecipanti Italiani ed internazionali : Teleborsa, - All'Industry Day organizzato dall'Enea, oltre 170 partecipanti di cui un centinaio fra grandi industrie e PMI provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, Slovenia e Svizzera ...

Startlist Giro d’Italia 2019 : l’elenco provvisorio dei partecipanti. Nibali - Dumoulin - Valverde - Yates : che parata di big! : Al Giro d’Italia 2019 parteciperanno 176 ciclisti tesserati per 22 formazioni (18 World Tour e 4 wildcard, tra cui ci sarà sicuramente la Androni-Sidermec). La prima grande corsa a tappe della stagione, in programma da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, si preannuncia particolarmente avvincente con un parterre davvero di lusso: Vincenzo Nibali andrà a caccia del tris, Tom Dumoulin proverà a replicare l’apoteosi del 2017, Alejandro ...

Dakar 2019 - tutti i partecipanti dell’Italia in gara. In 21 al via - 9 nelle auto - 7 nelle moto - 4 nei camion e uno nei SxS : L’edizione 2019 della Dakar, che scatterà tra pochi giorni, vedrà alla partenza ben 21 rappresentanti italiani. Un numero decisamente corposo ed interessante, con sette che correranno nelle moto, nove in totale nelle auto (anche una donna), uno nei side-by-side e quattro nei camion. moto Jacopo Cerutti, nato a Lecco il 25/11/1989. Alla Dakar 20esimo nel 2018, 12esimo nel 2016, ritirato nel 2017. 4 volte campione italiano motorally, 4 volte ...

