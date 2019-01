Istat | Forza Italia vota con la maggioranza a favore del neopresidente Blangiardo in

Blangiardo nuovo presidente dell’Istat grazie “all’aiutino” di mezza Forza Italia : Alla fine ce l’ha fatta. A bagnomaria da due mesi, Gian Carlo Blangiardo, cattolico tradizionalista «portato» dalla Lega, è il nuovo presidente dell’Istat. Vicenda sensibile per almeno due motivi: a causa di un candidatura controversa come quella di Blangiardo, la presidenza di un istituto strategico come l’Istat era rimasta vacante da 5 mesi e per...