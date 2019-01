Isola dei Famosi – Scelto il sostituto di Jeremias Rodriguez | un altro ex calciatore vola

Stefano Bettarini è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi : Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi: ecco quando entrerà in gioco È fatta: Stefano Bettarini è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019! Dopo lunghe trattative l’ex calciatore ha finalmente deciso di diventare uno dei naufraghi del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha beccato Bettarini a cena con […] L'articolo Stefano Bettarini è il nuovo concorrente ...

Isola dei famosi - forte tempesta in Honduras : danni e tensioni tra i naufraghi : FUNWEEK.IT - È entrata nel vivo l'avventura dei concorrenti de L'Isola dei famosi 8 2019 che la notte scorsa hanno dovuto affrontare il clima avverso dell'Isola hondurena travolta da una forte ...

Anticipazioni Isola dei famosi : John Vitale in pericolo espulsione per frasi offensive : Nel daytime di lunedì 29 gennaio, l'inviato Alvin ha svelato che giovedì sera nella seconda puntata de L'Isola dei famosi si discuterà di comportamenti pregressi di uno dei concorrenti. "Uno degli aspiranti naufraghi è all'oscuro di essere al centro di una grande polemica in Italia per i suoi comportamenti pregressi all'approdo sull'Isola. Dunque, giovedì sera in diretta dovrà rispondere alle accuse che gli vengono mosse", ha dichiarato Alvin. ...

Isola dei Famosi 2019 : Concorrente a Rischio Squalifica! Ecco le Accuse! : L’Isola Dei Famosi 2019 è iniziata da pochi giorni, ma non è esente da polemiche. Alvin ha annunciato che un naufrago è a Rischio squalifica e dovrà rispondere alle accuse che gli sono state mosse. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme! Isola Dei Famosi: la naufraga Taylor Mega sotto accusa! Ecco cosa è stato scoperto! Il reality show più avventuroso della terra, L’Isola Dei Famosi è partito da soli pochi giorni, ma è già caduto in ...

Isola dei Famosi 2019 - un naufrago già a rischio eliminazione : «Ha insultato Barbara D'Urso» : di Emiliana Costa Isola dei Famosi 2019 , primo naufrago a rischio eliminazione ? Pare proprio di sì. Durante il daytime, l'inviato Alvin avrebbe rivelato che giovedì in diretta un concorrente dovrà ...

Isola dei Famosi - indiscrezioni su Taylor : 'Prima di partire si è rifatta il deretano' : Continuano a salire a galla notizie riguardanti una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata del reality, Taylor Mega è divenuta fonte di polemiche accese sia in diretta tv che nei vari retroscena. Nel corso della prima puntata, infatti, sarebbe stata accusata dalla stessa Alessia Marcuzzi per avere pubblicato un video alquanto strano sul proprio profilo instagram. Nel video, la giovane ...

Isola dei Famosi : Taylor Mega sembrerebbe 'ritoccata' chirurgicamente : Taylor Mega negli ultimi giorni sembra essere una delle concorrenti più criticate e chiacchierate della nuova stagione del noto reality, l'Isola dei Famosi, in onda il giovedì sera alle ore 21:30 su canale 5. La Mega ha un corpo davvero notevole e alcune caratteristiche del viso apprezzate da molti uomini, come le labbra carnose e gli zigomi sporgenti, ma forse non tutto è merito di madre natura. Nonostante la sua giovane età, infatti, la ...

L'Isola dei Famosi - tempesta di pioggia nella notte e prime tensioni per il cibo : prime difficoltà da affrontare per i naufraghi protagonisti di questa edizione delL'Isola dei Famosi in onda su Canale 5. Le gossip news di queste ore, rivelano che la scorsa notte i due gruppi di concorrenti vip hanno dovuto fare i conti con una vera e propria tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sulla spiaggia e che ha causato non poche tensioni, dato che tutti sono rimasti per diverso tempo senza fuoco. La tempesta si abbatte ...

Isola dei famosi - il gossip 'intimo' su Grecia Colmenares : lontano dalle telecamere... Pipì - grosso imbarazzo : In attesa della seconda puntata in prima serata de L'Isola dei famosi , che si terrà giovedì 31 gennaio , filtrano col contagocce le news e i gossip dall'Honduras. Che sia una strategia della ...

Isola dei famosi - il gossip "intimo" su Grecia Colmenares : lontano dalle telecamere... Pipì - grosso imbarazzo : In attesa della seconda puntata in prima serata de L'Isola dei famosi, che si terrà giovedì 31 gennaio, filtrano col contagocce le news e i gossip dall'Honduras. Che sia una strategia della produzione per aumentare l'attesa dei fan, chi può dirlo. In compenso, i pettegolezzi che giungono da Cayo Coc

Isola dei Famosi - Paolo Brosio e il supplizio erotico : lo costringono a fissare Taylor Mega mentre lei... : Chi sta seguendo sui social o durante i daytime l'Isola dei Famosi 2019 ha notato come scarseggino, rispetto alle edizioni precedenti, news e gossip in arrivo dall'Honduras . Le poche notizia ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei Famosi : tutti contro Marina La Rosa; i giovani si coalizzano per mandarla in nomination. Leggi cosa è accaduto : L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già ci sono le prime tensioni tra i naufraghi. Marina La Rosa, leader della settimana, chiamata a dare ordini ai ‘Galeotti’, i quattro finalisti di “Saranno Isolani”,... L'articolo Isola Dei Famosi: tutti contro Marina La Rosa; i giovani si coalizzano per mandarla in nomination. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...