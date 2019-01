Isola dei Famosi 2019 | arriva Stefano Bettarini

Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni - video : Taylor Mega sarà la prima eliminata? I pronostici parlano chiaro : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: strategie e scontri tra i naufraghi. Paolo Brosio attacca Sarah Altobello a causa di Capparoni

Stefano Bettarini sarà il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi : Per Stefano Bettarini non è la prima esperienza nel mondo dei reality. L'ex sportivo ed ex marito di Simona Ventura infatti ha già partecipato al Grande Fratello VIP nel 2016, all'Isola dei Famosi ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Tempesta tropicale all'Isola dei Famosi : ecco cosa sta succedendo | VIDEO : A pochi giorni dall'approdo in Honduras, i naufraghi restano senza capanne, fuoco e cibo. ecco tutti i dettagli

Stefano Bettarini a L’Isola dei Famosi 2019 al posto di Jeremias Rodriguez? Ecco la verità : Grandi colpi di scena in arrivo per il pubblico de L'Isola dei Famosi 2019? Il programma andrà in onda domani sera con la seconda puntata e poi il 3 febbraio con la terza passando alla domenica sera per scappare dal Festival di Sanremo 2019 ma queste non saranno le uniche novità del reality di Canale 5. Secondo quanto rivela il nuovo numero di Chi sembra che, dopo lunghe trattative, alla fine sarà Stefano Bettarini a tornare in Honduras ...

Isola dei Famosi - cannagate : Eva Henger denuncia Francesco Monte : La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma non si spegne l’attenzione intorno all’ormai celebre cannagate di Eva Henger e Francesco Monte. L’ex star di film per adulti infatti ha deciso di passare al contrattacco dopo essere stata querelata dall’ex tronista di Uomini e Donne. “È una denuncia per diffamazione – ha spiegato lei al settimanale Oggi – fatta prima che Striscia la ...

Isola dei Famosi : scontro tra Galeotti e Pirati - Ciurma senza cibo : Isola dei Famosi, Galeotti al freddo: lo scontro con i Pirati, Ciurma ancora senza fuoco e cibo Non sono affatto giorni piacevoli per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Dopo la tempesta che ha spento il fuoco e distrutto le loro capanne, i concorrenti del reality-show di Canale 5 hanno dovuto rimboccarsi le maniche. I Pirati […] L'articolo Isola dei Famosi: scontro tra Galeotti e Pirati, Ciurma senza cibo proviene da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi - spoiler del 31 gennaio : a rischio eliminazione Kaspar - Mega e Demetra : Domani giovedì 31 gennaio andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che vede i concorrenti alle prese con le difficoltà legate alla sopravvivenza. In queste ultime ore una tempesta tropicale si è abbattuta sull'Isola seminando panico e malumori tra i naufraghi che, tra le altre cose, hanno visto spegnersi il fuoco. Le anticipazioni sulla seconda puntata ci svelano che, in diretta tv, domani ...

L'Isola dei Famosi 2019 cambia giorno di programmazione. Ecco quando andrà in onda : L' cambia giorno di programmazione . Giovedì 31 gennaio andrà in onda regolarmente la seconda puntata che seguiremo come sempre in diretta su , ma il 'pericolo' è troppo alto per rischiare un nuovo ...

Isola dei Famosi - tempesta in Honduras : danni e agitazioni tra i naufraghi : Questa notte in Honduras si è abbattuta una violenta tempesta che ha seminato il panico tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi. I naufraghi, infatti, hanno dovuto fare fronte alle condizioni climatiche avverse subendo notevoli danni, sia al loro habitat che alle loro alle loro condizioni fisiche. A causa della bufera, infatti, non hanno potuto cucinare poiché il fuoco si è spento e questo, naturalmente, non ha fatto altro che suscitare ...

L’Isola dei Famosi - Paolo Brosio : “La mia vita sconvolta quando…” : Isola dei Famosi 2019: la triste confessione di Paolo Brosio prima di partire per il reality Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTv appena uscito in edicola Paolo Brosio prima di partire per L’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, lo ricordiamo, è iniziato giovedì scorso e, proprio prima di volare in Honduras, Paolo Brosio si è raccontato a cuore aperto ...

Isola dei Famosi 2019 : Arriva Un Nuovo Naufrago! Ecco Chi è! : All’Isola dei Famosi 2019 è in arrivo un Nuovo naufrago che approderà in honduras durante la terza puntata del reality. Ecco di chi si tratta! L’Isola Dei Famosi 2019 è ormai entrata nel vivo. Le vicende dei naufraghi in Honduras, stanno appassionando gli Italiani che seguono assiduamente le vicende, anche attraverso i daytime trasmetti da Mediaset, con il riassunto dei fatti più salienti del reality. Dopo il bluff iniziale che ...

Isola dei Famosi 2019 : Stefano Bettarini sostituirà Jeremias Rodriguez : Stefano Bettarini è pronto a partire per l'Honduras e diventare il nuovo naufrago dell'. Su tutti gli aggiornamenti. L'indiscrezione arriva direttamente dalle pagine di CHI che vedono l'ex di Simona ...

Isola dei FAMOSI 2019 / Anticipazioni - video : tutto fatto - Stefano Bettarini al posto di Jeremias Rodriguez : ISOLA dei FAMOSI 2019, Anticipazioni e cast: strategie e scontri tra i naufraghi. Paolo Brosio attacca Sarah Altobello a causa di Capparoni