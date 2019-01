Inter Revolution | dal Ninja a Vecino | tutti sotto esame Solo 8 le certezze

Inter Revolution dal Ninja a Vecino : tutti sotto esame : L’obiettivo dell’Inter è stato dichiarato durante l’ultima cena di Natale: «È giunta l’ora di tornare a vincere, o di cominciare a parlare di successi». Parola del presidente Steven Zhang, un tipo molto ambizioso e meticoloso, abituato a pensare in grande perché in fondo, in famiglia, è sempre stato così, con ottimi risultati. Quello che verrà dovrà essere l’anno della svolta per l’Inter, sportiva ed economica, visto che in estate si ...

Inter - Marotta revolution : Conte o Simeone per la panchina? : L’articolo della Gazzetta Non è un buon momento per l’Inter. La squadra nerazzurra è stata eliminata dalla Champions League per evidenti demeriti (clamoroso il pareggio a San Siro con il Psv), ma soprattutto ha vinto una sola partita nelle ultime sette in tutte le competizioni. In società sta per arrivare Beppe Marotta, oggi pomeriggio l’ex Juventus diventa ufficialmente amministratore delegato dell’Inter per la parte sportiva. ...