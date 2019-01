Insulti razzisti all' allievo | ' Marocchino di m' non è reato | prof prosciolto

Milano - Insulti razzisti al supermercato : “Ti sparo in testa brutta cinese di merda”. Iper si scusa : “Provvedimenti severi” : Una cliente dai tratti orientali indica delle bottiglie d’acqua e chiede qualcosa ad un uomo che la sta riprendendo. Questo per tutta risposta inizia a prenderla in giro, a sbeffeggiarla, travalicando presto nell’insulto razziale. La vicenda è stata raccolta e raccontata da Milano Today, che ha riproposto il video che è diventato virale in rete. “Signora, qua siamo in Italia – dice la voce fuori campo -, è inutile che mi ...

Promozione - Insulti razzisti dell'arbitro al portiere del Serino : il presidente ritira la squadra : "Vai via, negro". Tre parole, pesantissime, che sarebbero state pronunciate in una partita del campionato di Promozione. Il bersaglio Gueye Ass Dia, il portiere di origine senegalese del Serino, ...

Cosa rischia l'autista di Padova che ha coperto di Insulti (razzisti) una passeggera : L'uomo non è stato ancora individuato. Il sindaco auspica il licenziamento, ma l'azienda dei trasporti è più cauta. Alla...

Insulti razzisti e bestemmie contro passeggera : filmato inchioda autista del bus : Insulti razzisti contro una passaggera del bus: è stato lo stesso autista a rivolgersi in maniera pesante alla donna che l'aveva invitato a rallentare. Una rimostranza che ha scatenato...

Insulti razzisti a passeggera - autista nei guai : Parole offensive, Insulti razzisti e bestemmie nei confronti di una passeggera straniera e il video registrato da un cellulare diventa virale. Il protagonista è un autista di un bus di Padova che ...

Padova - dall’autista del bus bestemmie e Insulti razzisti contro passeggera che protestava : La donna ricoperta da una raffica di bestemmie e insulti dall'autista del mezzo pubblico solo perché aveva protestato per la presunta velocità elevata dell'autobus. La scena ripresa da un'altra passeggera. L'azienda di trasporto ha avviato una indagine interna e promesso che agirà contro l'uomo quando sarà identificato.Continua a leggere

Insulti razzisti agli avversari - la squadra di Cittadella lascia il suo tifoso fuori dallo stadio : Cittadella, PADOVA, - Aveva rivolto un insulto razzista a un calciatore avversario. Ora non potrà più andare allo stadio a vedere le partite della sua squadra. A sanzionare in modo inedito il tifoso, ...

Campionato Juniores - Insulti razzisti e rissa finale con i genitori : Getty insulti razzisti e rissa tra giocatori e genitori. Un pomeriggio di straordinaria follia quello andato in scena sabato scorso al campo di Marzolara, piccola frazione del comune di Calestano, ...

Campionato Juniores - Insulti razzisti e rissa sugli spalti a Parma : È stata scritta in un campo della provincia di Parma l'ennesima pagina nera per il calcio italiano. Questa volta a sfidarsi erano due squadre del Campionato Juniores, il Marzolara e il Fontanellato. La partita, tesa fin dal calcio di inizio, si è fatta via via più volenta.I cori razzisti sono iniziati dopo che, al primo minuto, la squadra ospite è andata subito in vantaggio. Dalla tribuna i genitori degli atleti della squadra di casa hanno ...

Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di carcere per gli Insulti razzisti a Cécile Kyenge : Il senatore della Lega Roberto Calderoli è stato condannato a 18 mesi di carcere per gli insulti razzisti che rivolse nel luglio del 2013 all’allora ministro alle Pari opportunità Cécile Kyenge. Calderoli è stato condannato per diffamazione con l’aggravante del razzismo

Insulti razzisti alla Kyenge - Calderoli condannato a 18 mesi : Roberto Calderoli è stato condannato in primo grado a un anno e sei mesi dal tribunale di Bergamo per diffamazione aggravata dall'odio razziale . Il senatore della Lega, nel luglio 2013, aveva dato ...

Rugby - espulso l'allenatore del Rovigo per Insulti razzisti contro un giocatore neozelandese : Per quanto ci riguarda va bene così, si può sbagliare in certi momenti e Casellato è un uomo di sport".

Espulso per Insulti razzisti il tecnico del Rovigo : L'allenatore del Rovigo Rugby è stato Espulso durante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 per insulti razzisti ad un giocatore della squadra avversaria di nazionalità neozelandese ed ...

"Negro di m...". Allenatore di rugby espulso per Insulti razzisti : L'Allenatore del Rovigo rugby è stato espulso durante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 per insulti razzisti ad un giocatore della squadra avversaria di nazionalità neozelandese ed origini samoane. Umberto Casellato, 49 anni - come riferiscono i quotidiani locali - si sarebbe lasciato sfuggire una frase (nero di...) che ha portato il direttore di gara ad espellerlo, su segnalazione del quarto uomo, per il ...